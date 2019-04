Chor in Rottenacker singt altes Liedgut

Mit kräftigen und vielen Stimmen hat der „Männerchor-Sangesfreunde“ am Freitagabend geprobt. Der Männerchor besteht seit vielen Jahren, das Projekt, in geselliger Runde altes Liedgut zu singen, ist noch jung. Zum zweiten Mal haben sich die Männer nun im Gemeindesaal im Rathaus getroffen. Rund 20 Sänger waren dabei, fast doppelt so viele wie beim ersten Treffen. „Dabei kommen die meisten nicht unbedingt aus Rottenacker, sondern viele aus dem Umland wie Ehingen, Lauterach, Kirchen und Untermarchtal“, erklärt Fritz Dommer vom Männerchor.

Der Männerchor sind Lieder des deutschen Sängerbunds, die leicht zu lernen sind, wie etwa „Wohin ich auch schau ins heimische Land“. Fritz Dommer betont: „Die Lieder sind locker und heiter. Das ist es nämlich, was die Sänger wollen. Da will keiner schwere Stücke einstudieren.“

Zusammen singen

Entstanden ist der Projektchor aus der Idee, sich regelmäßiger zu treffen. „Wir haben sonst immer an Ehrentagen wie dem Totensonntag gesungen. Wir wollten gerne mehr zusammen singen“, so Dommer. Das Interesse dafür sei also da. Schwierig gestalte sich dagegen die Terminfindung. Momentan will sich der Chor einmal im Monat treffen. Das nächste Treffen findet jedoch erst am 24. Mai statt. Außerdem wird dann nicht mehr um 19 Uhr sondern um 20 Uhr geprobt. „Unser Dirigent Wolfgang Oberndorfer ist auch Präsident des Sängerbundes und deshalb oft unterwegs“, erklärt Fritz Dommer die schwierige Termingestaltung. Wie aktiv der Chor deshalb in Zukunft in der Gemeinde werden will ist noch unklar. „Es wäre natürlich schön, wenn wir auch den ein oder anderen Auftritt hätten.

Wir könnten uns gut vorstellen, auch einmal im Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen zu singen“, sagt Dommer. Das wichtigste momentan sei jedoch, die unterschiedlich geübten Stimmen auf ein Niveau zu bekommen und die Kameradschaft zu stärken. „Darum geht es uns nämlich in dem Chor, dass Kontakte entstehen und wir etwas zusammen aufbauen“, sagt Dommer. Er hofft, dass die Gemeinschaft der Sangesfreunde weiter wächst und ist zuversichtlich: „Viele haben bereits angekündigt, beim nächsten Mal noch jemanden mitzubringen“, so Dommer.