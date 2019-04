Bushaltestellen in Rottenacker sollen barrierefrei werden

Der Sanierung der Kirch- und Braigestraße hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag zugestimmt. Nachdem die Submission vorliegt, sind die Kosten der Baumaßnahmen denkbar zuverlässig ermittelt. Günstigster Anbieter mit rund 705 000 Eruo brutto ist die Firma Fensterle in Ertingen, die den Auftrag erhält. Der Zuschuss des Landes beträgt 170 000 Euro. Insoweit liegt die Zusage des Landes bereits vor, ebenso wie die Zustimmung des Landes zur Vergabe der Maßnahmen.

Christoph Klaus von der Ingenieurgesellschaft für Bauwesen Schranz und Bürgermeister Karl Hauler stellten in der jüngsten Gemeinderatssitzung die geplanten Tiefbau- und Straßenbauarbeiten im Bereich Kirch- und Braigestraße vor. Ausgeführt und bezahlt ist hier bereits die Kanalsanierung. Erläutert wurden die noch anstehenden Maßnahmen. Hierzu gehört die offene Verlegung der Wasserleitung. Außerdem steht der Breitbandausbau an, von der Schule bis zum Ende des ausgebauten Bereichs in der Braigestraße, und ab der Stehenbachbrücke bis zum „Schacht Volkersheimer Straße“. Neuerungen ergeben sich aufgrund des bis in spätestens zwei Jahren notwendigen barrierefreien Ausbaus der beiden Bushaltestellen. Bei der Sanierung werden auch die Schachtabdeckungen erneuert.

Auf Wunsch der Anlieger werden Leerrohre einen halben Meter auf die jeweiligen Grundstücke gleich mitverlegt. Bürgermeister Karl Hauler betonte, dass für die Anlieger insoweit keine Kosten anfallen, auch bei Mauerdurchführungen. „Dies stellt sicher, dass Privatgrundstücke jederzeit angeschlossen werden können“, so der Bürgermeister.

Sonderbord notwendig

Etwas kompliziert stellt sich die Situation beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen dar. Es wird ein Sonderbord zum Antasten für den Bus notwendig. Auch seinen Blindenleitsysteme vorgesehen, so Planer Christoph Klaus. Für Bürgermeister Karl Hauler ist wichtig, dass nach Verwirklichung der Maßnahme keine Verschlechterung eintritt. Insbesondere zielte er damit auf den Halt des Busses in der Einbuchtung ab, die für ihn unverzichtbar sei. „Die Buchten haben ihren Sinn, die Einbuchtungen müssen bleiben, damit der Bus nicht auf der Straße steht“, betonte der Bürgermeister. Christoph Klaus konnte noch nicht garantieren, dass dieses Anliegen verwirklicht werden kann. Notfalls müsste im Hinblick auf die Vorgaben die Maßnahme auch dann erfolgen, wenn die gewünschte Lösung aus technischen Gründen nicht durchführbar ist. Bürgermeister Hauler wird diesen Punkt auf die Tagesordnung einer weiteren Sitzung nehmen. Klar ist bisher nur, dass alle Randsteine ausgetauscht werden müssen. Da Granitsteine doppelt so teuerer sind wie Betonsteine, einigte man sich auf letztere, und beschloss die Durchführung der Maßnahme, hauptsächlich in der Zeit der Sommerferien. Am 18. Juni soll der Baubeginn sein, damit die Fertigstellung am 6. September gesichert ist. Restarbeiten können bis in den Oktober reichen.