Bundesweiter Vorlesetag an der Grundschule Rottenacker

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags am 18. November gab es auch in diesem Jahr eine Vorleseaktion an der Grundschule. Neben unserem erfahrenen Vorleser Herr Bürgermeister Hauler waren in diesem Jahr die Gastronomen aus dem Ort eingeladen. Frau Kraus von Rosis Dorfwirtschaft erfreute die Erstklässler*innen mit „Meine besten 1,2,3 Minutengeschichten“. In der zweiten Klasse wurde das Buch „Die Streithörnchen“ von Frau Braig aus dem Landcafé Dommer vorgetragen. Bei den Drittklässler*innen las Herr Hauler den Klassiker „Hörbe mit dem großen Hut“ vor und Frau Ikier vom Bibob erfreute die Klasse 4 mit schaurig schönen Gruselgeschichten. Die Kinder hatten außerdem die Möglichkeit, mit den prominenten Vorlesern ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.

Nach dem Motto „Es gibt viele Wege zum Glück – einer davon ist Lesen“ möchten wir mit der Beteiligung am bundesweiten Vorlesetag die Bedeutung des Lesens und Vorlesens hervorheben und bei unseren Kindern die Lust am Lesen wecken. Gleichzeitig hoffen wir, dass auch die Erwachsenen daran erinnert werden, welch große Bedeutung das Vorlesen für die Entwicklung der Kinder hat.