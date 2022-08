Bruno Haaga erhält die Landesehrennadel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Infolge der Corona-Krise hielt der Heimat- und Museumsverein die Hauptversammlung für 2020 und 2021 zusammen ab. Die Aktivitäten des Vereins waren in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Krise stark eingeschränkt, dies ging aus den Berichten von Schriftführerin Gertrud Bäurle hervor. Die im Jahr 2020 vom Musikverein aufgebaute Jubiläumsausstellung wurde erst im vergangenen Monat abgebaut und bescherte dem Museum als auch dem Musikverein nicht die gewünschten Besucherzahlen, da das Museum trotz Hygienekonzept nur an wenigen Tagen geöffnet sein konnte. Die aufwendig für das Jahr 2020 mit dem Literaturnetzwerk Oberschwaben (LIO) geplanten Veranstaltungen zum Hölderlinjahr konnten ebenfalls nicht stattfinden. In Rottenacker sollte besonders Franz Carl Hiemer, der das berühmteste Hölderlin-Portrait gemalt hat, in den Fokus gestellt werden. Lediglich eine Theateraufführung konnte stattfinden. Die ruhige Zeit wurde vom Heimat- und Museumsverein mit Hilfe der Gemeinde genutzt, das Leben und Wirken des in Rottenacker geborenen Franz Carl Hiemer aufzuarbeiten und zu ehren. Hierzu wurde ein Büchlein aufgelegt, das im Museum und auf dem Rathaus erworben werden kann. Die Kasse weist im Jahr 2020 ein deutliches Minus aus, da der Verein für die geplanten Veranstaltungen teilweise in finanzielle Vorleistung getreten war, dies konnten auch Zuschüsse der Gemeinde und der OEW für das Hiemer-Buch nicht ausgleichen.

Bei den Wahlen wurden die 2. Vorsitzende Inge Brucker, der 3. Vorsitzenden Bruno Haaga, Kassier Sieglinde Hertenberger und Schriftführerin Gertrud Bäurle in ihren Ämtern bestätigt. Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurde Horst Brucker und Irmgard Schubert geehrt. Eine besondere Ehrung hatte der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Riepl für Bruno Haaga mitgebracht. Er erhielt die Landesehrennadel als Dank für jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit. Für den Heimat- und Museumsverein ist Bruno Haaga seit seiner Gründung im Jahr 2002 aktiv und in der Vereinsführung engagiert.

Ab Herbst wird als neue Wechselausstellung die Geschichte der Fußballabteilung der TSG gezeigt. Zusammen mit dem Jubiläumsfest 100 Jahre TSG-Fußball eröffnet und zu den Öffnungsterminen, aber auch bei Sonderführungen zu sehen sein.

Der Verein sucht dringend neue, vor allem auch jüngere Mitglieder und Helfer, um die Betreuung des Museums auch weiterhin stemmen zu können.