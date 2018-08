Brückensanierung verzögert sich

Seit Mitte Juli laufen die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Brücke über die Donau in Rottenacker an der L257. Jetzt wird klar: Die Arbeiten werden länger dauern, als ursprünglich durch das Regierungspräsidium Tübingen (RP) vorgesehen war. Das bestätigt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ RP-Pressesprecher Daniel Hahn. Die Gesamtmaßnahme soll nun bis Freitag, 21. September, abgeschlossen sein. Ursprünglich hatte man in Tübingen den 8. September angepeilt.

„Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts verzögert sich um rund zehn Tage“, erklärt Pressesprecher Danier Hahn gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Voraussichtlich Ende August soll nun der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. Im Zuge des ersten Bauabschnitts ist derzeit die Brücke voll gesperrt, kurz vor der Brücke wird der Verkehr momentan umgeleitet.

Lieferschwierigkeiten beim Stahl

Die Verzögerung beruhe darauf, dass die Übergangskonstruktion aus Stahl nicht termingerecht geliefert wurde, heißt es dazu aus dem Regierungspräsidium. „Diese Übergangskonstruktion ist ein Stahlbauteil, das die Verbindung der Brücke zum Widerlager bildet“, so Pressesprecher Hahn. Also das Teil, das den Übergang zwischen der Brückenkonstruktion und dem Erddamm herstellt. In dieser Woche nun sollen dafür die Arbeiten abgeschlossen werden. „Die Konstruktion ist inzwischen eingebaut und wird diese Woche einbetoniert“, erklärt Hahn. Sobald der Beton ausgehärtet ist, kann der Fahrbahnbelag eingebaut werden.

Im Anschluss daran soll der zweite Bauabschnitt beginnen, teilt Hahn mit. Als Datum dafür nannte er Freitag, 31. August. In dieser Bauphase wird der Verkehr halbseitig über die Brücke geleitet, eine Umleitung sei dann vorerst nicht mehr nötig. Für diese Arbeiten werden voraussichtlich etwa 14 Tage benötigt.

Mitte September dritter Bauabschnitt

„Nach derzeitigem Stand soll der dritte Bauabschnitt Mitte der 37. Kalenderwoche beginnen“, sagt Hahn. Das wäre Mitte September und zieht eine etwa zehntägige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Rottenacker nach sich. Der Verkehr wird dann von Munderkingen Richtung Ehingen über die L273 nach Bettighofen und von dort über die K7415 nach Rottenacker umgeleitet. Der Verkehr von Ehingen nach Munderkingen erfolgt über die gleiche Strecke in umgekehrter Richtung. Die Bauarbeiten sollen nach jetzigem Stand bis Freitag, 21. September, angeschlossen sein.

Die Verzögerungen gehen laut Pressesprecher Daniel Hahn auf Lieferschwierigkeiten zurück. „Wir haben zurzeit auf mehreren Brückeninstandsetzungsbaustellen vergleichbare Verzögerungen. Der Grund dafür ist, dass es für die Übergangskonstruktionen aus Stahl nur wenige Hersteller gibt und diese derzeit überlastet sind infolge der vielen Sanierungsbaustellen“, erklärt Hahn abschließend.

