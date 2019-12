Blindes Vertrauen und Virtuosität

Das seit 1997 bestehende Duo aus dem Organisten Ludwig Kibler und dem Saxophonisten Christian Segmehl kommt seit 1999 jährlich nach Rottenacker. Am Freitag gaben sie wieder ein vom Publikum sehr gut aufgenommenes Konzert in der evangelischen Pfarrkirche.

Mit rund 80 Zuhörern erfreute sich die evangelische Pfarrkirche guten Besuchs beim diesjährigen Konzert von Ludwig Kibler und Christian Segmehl. Ludwig Kibler ist seit 2010 musikalischer Leiter des Kammerorchesters der Stadt Ochsenhausen. Christian Segmehl, der 2010 einen „ECHO Klassik“ erhielt, ist seit 2013 freischaffender Saxophonist, der mit verschiedenen Ensembles konzertiert.

Die Orgelsonate Nr. 1 f-moll op. 65 von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) spielte Ludwig Kibler solo auf der Orgel, die in der Pfarrkirche im Altarraum untergebracht ist, Allegro moderato e serioso, Adagio, Recitativ: Andante und Allegro assai vivace. Ebenso in der Zeit der Romantik angesiedelt war der zweite Satz aus der Oboensonate op. 166 von Camille Saint-Saens (1835-1921). Hier trat Christian Segmehl mit seinem Sopransaxophon dazu.

Ein anderes Instrument hat Segmehl im weiteren Verlauf des Konzerts nicht gespielt, bei dem die Künstler jeweils im Duett agierten. Segmehl stand rund sechs Meter vor der Orgel, was direkten Blickkontakt unter den Musikern fast unmöglich machte. Dennoch verstanden es die beiden Profis, sich aufeinander so einzulassen, dass aus ihrer virtuosen Musik ein präzises Zusammenspiel hervorging. Geprobt hatten sie in der Kirche in Schemmerhofen und im Vorfeld des Konzerts auch in der Kirche in Rottenacker.

Mit Astor Piazzolla (1921 - 1992), einem innovativen Bandoneonspieler und Komponisten, ging die musikalische Reise nach Argentinien. Sein 1965 entstandenes „Milonga del Ángel“ zeigte den Begründer des Tango Nuevo in bester Weltmusik-Laune zwischen Latin, Folk und Country.

Antoine Auberson aus Lausanne, Jahrgang 1957, brachte als Komponist vier Tänze ein: „Quatre Danses“, Source, Danse populaire, A Synagogue in the Hill und Danse ZZ. Die Aufführung fand großen Zuspruch bei den Zuhörern, die mit einer Zugabe aus dem Barock belohnt wurden. Von Johann Sebastian Bach (1685-1750) erklang der zweite Satz der bekannten Flötensonate „Sicilienne“, BWV 1031. Pfarrer Jochen Reusch nannte die Musik des Duos „eine Wohltat, einen Leckerbissen“.