Blasmusik und Partysongs beim Frühlingsfest

Rund um gut gemachte Blasmusik hat sich das Frühlingsfest des Musikvereins „Edelweiß“ am Wochenende in Rottenacker gedreht. Drei Brass- und eine Party-Band brachten am Samstagabend ihren „blechernen Sound“ auf die Rottenacker Zeltbühne, am Sonntag ging‘s bereits beim Frühschoppen mit „heimischer Blasmusik“ weiter und am Nachmittag stand das 13. Jugendkapellen-Treffen auf dem Programm.

Unter dem Motto „Brass, Bier, Heimatliebe“ starteten die „Ziddataler“, sieben Jungs aus der Pfarrei, mit schmetterndem Blech, traditionellen, böhmisch-mährischen Titeln, aber auch Partysongs in den „BrassSamsdig“. Im Stundentakt gaben sich die Brass-Bands die Klinke der Zeltbühne in die Hand. In Rottenacker keine Unbekannten waren die „BlechMäns“, die bereits im vergangenen Jahr das Frühlingsfest gerockt hatten. In klassischer Blechbesetzung mit Trompeten, Posaunen, Tuba, Tenorhorn und Schlagzeug reichte das „BlechMäns“-Repertoire von den Ärzten bis zum Hotel California und von Michael Jackson bis Bon Jovi. Und nach einer Stunde „BlechMäns“-Sound bekamen die Besucher den Beatles-Oldie „Hey Jude“ auf die Ohren.

Party bis weit nach Mitternacht

Aus dem Schwarzwald reisten die „BrassBuebe“ an, ergänzten die klassischen Brass-Instrumente um Susaphon und Saxophon und starten mit der „Vogelwiese“ in ihren Konzertteil. Dann legten die „BrassBuebe“ mit „Love is in the Air“ und dem AC/DC-Hammer „Highway to Hell“ nach und verabschiedeten sich nach „ihrer Stunde“ mit Scorpions-Hits. Unterstützt von E-Gitarre, Bass und Keyboards übernahmen die „Muckasäck“ gegen Mitternacht die Bühne. Mit Matze als Frontman und Rockröhre Verena starteten die „Mucksäck“ mit dem Titelsong aus der TV-Sendung mit der Maus. Schlag auf Schlag folgten dann so unterschiedliche Songs, wie die „Cheri Lady“ von Modern Talking, „Cut Night Joe“, der Fanta 4-Ohrwurm „Die da“ und der AC/DC-Oldie „TNT“.

Mit klassischer Blasmusik vom Musikverein Dieterskirch ging das Frühlingsfest am Sonntagmorgen zum Frühschoppen weiter. Am Nachmittag trafen sich die Nachwuchsmusiker aus Unterstadion und dem Gemeinschaftsjugendorchester aus Allmendingen und Grötzingen mit der Jugendkapelle des gastgebenden Musikvereins zum Jugendkapellen-Treffen. Den Anfang machten die Unterstadioner Jungmusiker vor den Jungmusikanten aus Allmendingen und Grötzingen und der Gastgeber-Jugend. Zwischendurch trafen sich die Jugendkapellen zum Gesamtchor, den Phillip Neher, der neue Rottenacker Jugenddirigent, dirigierte. Gemeinsam spielten die drei Kapellen die Stücke „Fahrende Musikanten“ und „Schöne Urlaubszeit“.

Und auf der Zeltbühne beim Rottenacker Frühlingsfest lieferte der Musikernachwuchs bis in den frühen Abend ein buntes Programm, das vom Abba-Potpourri und anderen modernen Stücken über Märsche, wie „Military Escort“, bis zur Polka und zum Festzelt-Ohrwurm von der „Vogelwiese“ reichte.

Und weil sich der Frühlingsfest-Sonntag traditionell um die Blasmusik dreht, gab’s auch am Abend gut gemachte Blasmusik, diesmal von der Musikkapelle aus Wain zu hören.