Biber sorgt für Gefahren: Bürgermeister fordern schnelles Handeln

Um sich ein Bild von den Schäden durch den Biber zu machen, ist CDU-Landtagsabgeordneter Manuel Hagel am Donnerstag nach Rottenacker gekommen. „Wir haben es hier längst nicht mehr mit einem putzigen Baumeister zu tun, sondern mit einem Schädling. Er sorgt inzwischen für einige Gefahren“, sagte Bürgermeister Karl Hauler.

Er forderte von der Politik schnelles Handeln. Denn der Aufwand, um die Schäden des Bibers zu beseitigen, nehmen ihm zufolge immer mehr zu. Dem pflichteten auch seine Kollegen Paul Burger, Emerkingens Bürgermeister, sowie Uwe Handgrätinger aus Unterstadion bei. „Der Aufwand wird mehr. Wenn wir das nicht bald regulieren, ufert es aus“, sagte Handgrätinger.

Ich habe nichts gegen den Biber und er ist bei uns willkommen. Aber sobald es eine Gefahr für den Menschen bedeutet müssen wir handeln. Manuel Hagel (CDU)

Vor allem entlang der Gemeindeverbindungsstraße von Rottenacker nach Emerkingen wütet der Biber Baumamtsleiter Samuel Pflug zufolge immer schlimmer. Er berichtete von einem Unfall im Winter, bei dem ein Bauer mit seinem Maishäcksler durch seinen Acker am Tobelbach brach, da der Biber sich darunter seine Höhlen baute.

5000 Biber derzeit im Land

„Ich habe nichts gegen den Biber und er ist bei uns willkommen. Aber sobald es eine Gefahr für den Menschen bedeutet müssen wir handeln“, betonte Manuel Hagel. „Momentan haben wir in Baden-Württemberg geschätzt 5000 Biber. Pro Jahr kommen 1500 dazu. Damit hätten wir in sechs Jahren schon um die 20.000 Biber“, so Hagel.

Aufgrund seines „invasiven Charakters“ gehöre der Biber nicht mehr unter das Naturschutzrecht sondern das Jagd- und Wildtiermanagement. Das heißt, dass der Biber somit gejagt werden könnte, sollte er für Gefahren des Menschen sorgen. Wenn dieser Schritt nicht möglich ist, so Hagel, müssen nach bayerischem Vorbild sogenannte Sonderregionen eingerichtet werden. Bereits im zweiten Halbjahr soll Hagel zufolge über den Biber und weiteres Vorgehen auf Landesebene entschieden werden.

Bürgermeister Hauler zeigte dem Landtagsabgeordneten neben den Schäden auch einen Bereich im Naturdenkmal Bauernstöcke. „Hier passt alles. Im Naturbiotop kann der Biber tun, was er will“, erklärt Bauamtsleiter Samuel Pflug.

Im Gespräch mit Manuel Hagel machte Karl Hauler deutlich, wie unangemessen er das Verhalten des Biberbeauftragten für die Region nach der Gewässerschau fand. „Da gab es keine Beanstandungen. Trotzdem hat er sich danach in unmöglicher Art und Weise kritisch geäußert und das obwohl er sich nicht einmal die nötigen Informationen eingeholt hatte“, so Hauler. Dazu erklärte Manuel Hagel: „Der Biberbeauftragte stärkt den Bürgermeistern den Rücken und vertritt eine öffentliche Behörde.“ Dies bedinge, dass man sich dem Amt entsprechend verhalten solle.