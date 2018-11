Bürgermeister Karl Hauler findet deutliche Worte für den Frieden

Am Kriegerehrenmal in Rottenacker haben sich am Totensonntag der Männerprojektchor Munderkingen-Rottenacker, die Musikkapelle Edelweiß aus Rottenacker, die Feuerwehr, das DRK, Vertreter der örtlichen Vereine und viele Gemeindemitglieder getroffen, um der Gefallenen der Weltkriege zu gedenken, und um die Unabdingbarkeit des Friedens ins Bewusstsein zu rufen. In seiner Ansprache fand Bürgermeister Karl Hauler deutliche Worte gegen Ausgrenzung und für den Frieden. Auch Pfarrer Jochen Reusch legte in seinem Gebet größten Wert auf ein friedliches Miteinander. Bürgermeister Hauler und Fritz Walter, Vorsitzender des Sozialverbands VdK Ortsverband Rottenacker legten am Ehrenmal einen Kranz nieder.

Zunächst sang der Männerprojektchor Munderkingen-Rottenacker unter Leitung von Wolfgang Oberndorfer „Ich bete an die Macht der Liebe“, gefolgt von der Musikkapelle Edelweiß unter Leitung von Peter Munding. Bürgermeister Karl Hauler erinnerte an die vielen Millionen Tote der beiden Weltkriege, alleine aus Rottenacker sind im Ersten Weltkrieg 56 junge Männer als Soldaten gefallen, im Zweiten Weltkrieg folgten ihnen weitere 115.

Die autoritären beziehungsweise diktatorischen Regime in Spanien, Italien, der Sowjetunion und Deutschland haben, so Bürgermeister Hauler, am Anfang des Leids gestanden, das ab 1939 nach dem deutschen Überfall auf Polen über die europäischen Völker hereingebrochen ist. Dabei seien im Wege hetzerischer Rhetorik die vielen Millionen Opfer des Ersten Weltkriegs als „Rechtfertigung“ für die „Vergeltung“ herangezogen worden, was zum Zweiten Weltkrieg geführt habe. Wenn wir heute der Opfer gedenken, müssen wir, so Bürgermeister Hauler, gleichzeitig den Abriss von Mauern und Zäunen lehren. Trump, der Mauern bauen möchte, und Putin, der vom atomaren Erstschlag spricht, seien dafür verantwortlich, dass wir faktisch wieder in einem Kalten Krieg angekommen sind. Der Begriff der Friedensmüdigkeit sei durch 222 weltweit geführte Kriege im vergangenen Jahr belegt. Mit 70 Millionen Menschen auf der Flucht und einer zunehmenden materiellen Ungerechtigkeit in der Welt müsse an eine Verdienstobergrenze gedacht werden, wo bisher an anderer Stelle über „Obergrenzen“ diskutiert wurde. Die Hilfe im eigenen Umfeld und global bezeichnete der Bürgermeister als eine Pflicht für uns Menschen.

Kontrapunkt zur Oberflächlichkeit

Mit einem Aufruf zur Rückbesinnung und zum Verständnis setzte Bürgermeister Hauler einen klaren Kontrapunkt zur Oberflächlichkeit und vor allem gegen die Feinde der Demokratie, denen man klar die Stirn bieten müsse. Daher dürfe die deutsch-französische Freundschaft, die uns 70 Jahre Frieden in Europa beschert hat, und der Gedanke an ein echtes Europa nicht dem Nationalismus weichen. „Humanität und Menschenwürde“, mit diesen Begriffen müsse das Friedensgebilde Europa heute gelebt werden. Mit den Worten „Gedenken bringt keine Opfer zurück, aber soll neue Opfer verhindern“ beendete Bürgermeister Hauler seine Ansprache und legte am Kriegerehrenmal einen Kranz nieder, gemeinsam mit dem VdK-Vorsitzenden Fritz Walter. Pfarrer Jochen Reusch erinnerte an die Grausamkeiten, die mit dem Zurücklassen bei einer Flucht verbunden sind, und rief dazu auf, keine Ausgrenzung von Menschen vorzunehmen, die aus Angst vor dem Tod aus ihrer Heimat geflohen sind, in der man nicht behütet leben kann. Das Vaterunser und die dritte Strophe des „Liedes der Deutschen“, „Einigkeit und Recht und Freiheit“ rundeten die Feier ab, nachdem Pfarrer Reusch ausdrücklich sagte: „Herr, öffne unsere Herzen“. Abschließend dankte Bürgermeister Hauler allen Teilnehmern und hob die Wichtigkeit des Gedenkens hervor, die durch eine große Teilnahme unterstrichen wird.