Autoscheibe eingeschlagen, Handy am Baggersee gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Die Fensterscheibe an einem schwarzen VW ist am Dienstag am Baggersee in Rottenacker eingeschlagen worden. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Auf dem Beifahrersitz lag laut Polizei eine Handtasche. Das bemerkte ein Dieb, der die Scheibe der Beifahrertür einschlug. Er erbeutete die Tasche, in der sich Geld, Dokumente und persönliche Gegenstände befanden. Der Fahrzeughalter erstattete Anzeige.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Scheibe an der Beifahrertür soll zwischen 16.45 und 19.10 Uhr demoliert worden sein, das Auto parkte an der Straße in Richtung Volkersheim. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise dazu aus der Bevölkerung auf.

Am gleichen Badesee hielt sich gegen 21.15 Uhr eine 38-Jährige auf. Ihre Tasche lag an ihrem Liegeplatz. Die Frau sah zwei Verdächtige und kurz darauf bemerkte sie, dass aus der Tasche das Handy fehlte.

Fahrzeug hatte vermutlich slowenische Zulassung

Die Männer seien mit einem Kleinbus oder Van des Herstellers Peugeot davon gefahren. Das Fahrzeug habe vermutlich eine slowenische Zulassung. Die Suche der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei (Telefonnummer 07391/5880) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft auch, ob die Verdächtigen des Handydiebstahls möglicherweise auch für den Diebstahl der Handtasche in Frage kommen.