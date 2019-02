Ausstellung „Bürger und ihre Hobbys“ kommt

Viel Lob haben die Mitglieder des Museum- und Heimatvereins Rottenacker bei ihrer Hauptversammlung bekommen. „Der Museums- und Heimatverein ist da angekommen wo er hingehört, mitten nach Rottenacker“, betonte Bürgermeister Karl Hauler am Freitagabend.

Seit 16 Jahren werde im Verein und im Museum hervorragende Arbeit rund um die besondere Geschichte Rottenackers geleistet. „Dass unser Museum in der Gemeinde präsent ist und bereits 2015 als vorbildliches Heimatmuseum ausgezeichnet wurde, ist dem rührigen Vorstandsteam zu verdanken“, sagte Hauler. Das haben die Mitglieder am Freitag bei den anstehenden Wahlen honoriert.

Zur Wahl stand ein Drittel des Vorstands. Einstimmig wurden Inge Brucker als zweite Vorsitzende und Sieglinde Hertenberger als Kassiererin in ihren Ämtern bestätigt. Auch die beiden Kassenprüfer Ute Schwarz und Inga Walter wurden einstimmig wiedergewählt. Lediglich der Posten eines Beisitzers blieb am Freitag unbesetzt. „Wir suchen weiter nach einem Beisitzer“, sagte Hermann Huber, Vorsitzender des Museums- und Heimatvereins.

Blick auf das vergangene Jahr

Das vergangene Jahr sei geprägt gewesen von der Teilnahme Rottenackers am „Literaturnetzwerk Oberschwaben“, erklärte der Vorsitzende in seinem Rechenschaftsbericht. Franz Carl Hiemer, dem im Museum eine „literarische Dauerausstellung“ gewidmet ist, wurde in Rottenacker geboren. „Er war ein kulturelles Multitalent“, sagte Bürgermeister Hauler und betonte, dass Hiemer das bekannte Portrait Hölderlins gemalt hat.

Bei der Sonderausstellung „Landwirtschaft“ im vergangenen Jahr, so Hermann Huber, seien die Erwartungen des Vereins an die Besucherzahlen nicht erfüllt worden. „Dafür kam der lebendige Adventskalender umso besser an“, betonte der Vorsitzende.

Schriftführerin Gertrud Haidt-Bäuerle berichtete von 190 Museumsbesuchern. „Damit ist die Gesamtzahl der Besucher auf 10234 gestiegen“, sagte sie. Weiterhin werde das Museum im Wirtleshaus von April bis Oktober jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet sein, verkündete Haidt-Bäuerle.

„Gutes finanzielles Polster“

Mit sieben Kindern sei beim Ferienprogramm eine Schatzinsel gebastelt worden und zwei Mal hätten sich Frauen im vergangenen Jahr zum Weben im Museum getroffen, so die Schriftführerin. Sieglinde Hertenberger meldete der Versammlung ein Plus in der Vereinskasse von knapp 1200 Euro und ein „gutes finanzielles Polster“.

In Abwesenheit wurde Sahra Bäuerle für ihre zehnjährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und „Museums-Kaffeetassen“ geehrt. „Sie wohnt inzwischen in Köln und konnte natürlich heute Abend nicht nach Rottenacker kommen“, erklärte Hermann Huber.

In seinem Ausblick auf das bevorstehende Jahr kündigte der Vorsitzende eine Ausstellung mit dem Titel „Bürger und ihre Hobbys“ an. „Da werden Bilder, Münzen, Mineralien, Fahrräder und alte Motorräder zu sehen sein. Zur Eröffnung planen wir am 7. April eine Sternfahrt mit den historischen Maschinen durch Rottenacker“, sagte der Vorsitzende Hermann Huber.

Und noch eine Neuheit kündigte Huber bei der Hauptversammlung am Freitag an: Im Museum im Wirtleshaus soll heuer eine Leseecke entstehen. Zur Kommunalwahl im Mai, informierte der Vorsitzende weiter, wird der Museum- und Heimatverein den dritten Kunst- und Handwerkermarkt veranstalten. Zum Schluss der Versammlung zeigte Hermann Huber den Mitgliedern Luftaufnahmen der Gemeinde Rottenacker aus dem Jahr 1958, die bereits im Museum vorhanden waren, sowie 16 neue Luftbilder aus dem Jahr 1971, die der Verein im vergangenen Jahr zusätzlich angekauft und in seine Sammlung mitaufgenommen hat.

