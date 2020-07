Arbeiten an der Fußgänger- und Radlerbrücke sind fast abgeschlossen

Seit rund drei Monaten wird an der Alten Donaubrücke in Rottenacker gebaut. „Ich bin froh, dass nach der langen und schwierigen Vorbereitung und Planung die Sanierungsarbeiten an der Fußgänger- und Radlerbrücke endlich beginnen“, hatte Bürgermeister Karl Hauler im März zum Baubeginn betont. Grund war, dass bereits im Jahr 2018 ein Brückensanierungsprogramm Fördergelder versprach, die Schäden an der Brücke aber deutlich größer waren als erwartet. „Da war sofort klar, dass mit flicken nichts mehr zu machen ist“, so Bürgermeister Hauler.

Fachleute hatten damals festgestellt, dass Salzwasser in die Fugen des Betonbelags eingedrungen war und die Stahlträger der Brücke stark rosten ließ. Erste Kostenschätzungen ergaben 280 000 Euro Baukosten, die aus dem Förderprogramm des Landes mit 91 000 Euro bezuschusst wurden. Weil aber, bedingt durch das Brückenprogramm, im Land sehr viele Brücken saniert wurden, ergab die Ausschreibung der Arbeiten in Rottenacker, dass die benötigten Fachfirmen ihre Preise deutlich angezogen hatten. Jetzt lag das billigste Angebot zur Sanierung der Alten Donaubrücke plötzlich bei 556 000 Euro.

Ausschreibung aufgehoben

Angesichts dieser hohen Kosten hob der Gemeinderat die Ausschreibung auf und diskutierte sogar darüber, die Fußgänger- und Radlerbrücke abzureißen. „Das wäre aber aus mehreren Gründen unsinnig gewesen“, betont der Bürgermeister. Zum einen „hängen unter der Brücke“ alle Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas oder Breitband, die über die Donau geführt werden müssen. Zudem hat die Bahn zugesichert, dass ein Fußgängerübergang über die Bahngleise in Verlängerung der Brücke gebaut wird.

Wichtige Verbindung

„Zudem führt auch der Donauradweg über die Alte Donaubrücke und sie ist eine sehr wichtige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zum südlichen Teil von Rottenacker“, sagt Karl Hauler. Durch Nachverhandlungen mit den Baufirmen liegt der Sanierungspreis der Brücke jetzt bei rund 400 000 Euro. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Bürgermeister Hauler. „Die Brücke ist weitgehend fertig. Es fehlt noch das Geländer und unter der Brücke müssen noch die Versorgungsleitungen, wie Breitband oder Wasser, angebracht werden, über die der Süden von Rottenacker versorgt wird. Reibungslos seien die Bauarbeiten verlaufen, sagt der Bürgermeister, betont aber, dass einige Male „unvernünftige Radler die gesperrte und geländerlose Brücke“ überquert hätten. „Das ist unbegreiflich, weil der Weg über die Neue Donaubrücke für die Radfahrer nicht weiter gewesen wäre“, so Hauler.

An der Stelle der Alten Donaubrücke war bereits vor rund 300 Jahren eine Holzbrücke gewesen. Und bis zum Bau der neuen Donaubrücke sei der gesamte Verkehr aus dem Winkel über die heutige Fußgänger- und Radlerbrücke gefahren, weiß Bürgermeister Hauler. „Seit dem Bau der neuen Brücke ist die Gemeinde für die Alte Donaubrücke zuständig und muss jetzt die Kosten der Sanierung tragen.“