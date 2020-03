Alte Donaubrücke in Rottenacker wird saniert

Seit ein paar Tagen wird an der Alten Donaubrücke in Rottenacker gebaut. „Ich bin froh, dass nach der langen und schwierigen Vorbereitung und Planung die Sanierungsarbeiten an der Fußgänger- und Radlerbrücke begonnen haben“, sagt Bürgermeister Karl Hauler.

Seit mehreren Jahren war in Rottenacker bekannt, dass die Alte Donaubrücke, nach ihrer letzten Instandsetzung im Jahr 1980 „wieder Mal gerichtet werden muss“. Als 2018 ein Brückensanierungsprogramm Fördergelder versprach, gab die Gemeinde einem Ingenieurbüro den Auftrag, den Sanierungsumfang der Brücke zu ermitteln.

„Und der fiel deutlich größer aus als erwartet“, so der Bürgermeister. „Da war sofort klar, dass mit Flicken nichts mehr zu machen ist.“ Die Fachleute hatten nämlich festgestellt, dass Salzwasser in die Fugen des Betonbelags eingedrungen war und die Stahlträger der Brücke stark rosten ließen. Erste Kostenschätzungen ergaben 280 000 Euro Baukosten, die aus dem Förderprogramm des Landes mit 91 000 Euro bezuschusst wurden.

Die Ausschreibung der Brückensanierung brachte aber ein ganz anderes Ergebnis: „Wohl weil im Land wegen des Förderprogramms jetzt viele Brücken saniert wurden, haben die benötigten Fachfirmen ihre Preise angezogen.

„Das billigste Angebot zur Sanierung unserer Alten Donaubrücke lag plötzlich bei 556 000 Euro“, erklärt Bürgermeister Hauler. Angesichts der hohen Kosten hat der Gemeinderat die Ausschreibung aufgehoben und sogar darüber diskutiert, die Fußgänger- und Radlerbrücke abzureißen. „Das wäre aber aus mehreren Gründen unsinnig gewesen“, betont der Bürgermeister.

Zum einen „hängen unter der Brücke“ alle Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas oder Breitband, die über die Donau geführt werden müssen. Zudem hat die Bahn zugesichert, dass ein Fußgängerübergang über die Bahngleise in Verlängerung der Brücke gebaut wird. „Über die Brücke führt auch der Donauradweg und sie ist eine sehr wichtige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zum südlichen Teil von Rottenacker“, so Hauler.

Aus diesen Gründen wurde mit den Firmen nachverhandelt und ein Preis von 400 000 Euro für die Brückensanierung erreicht. Angesichts der hohen Kosten sei das für Räte und Bürgermeister keine einfache Entscheidung gewesen, sagt Karl Hauler. „Aber eine andere Entscheidung als die Sanierung der Brücke zu veranlassen, war unter den gegebenen Voraussetzungen gar nicht möglich“.

An der Stelle der heutigen Brücke sei bereits vor rund 300 Jahren eine Holzbrücke gewesen und bis zum Bau der neuen Donaubrücke sei der gesamte Verkehr aus dem Winkel über die heutige Fußgänger- und Radlerbrücke gefahren, weiß Bürgermeister Hauler. „Seit dem Bau der neuen Brücke ist die Gemeinde für die Alte Donaubrücke zuständig und muss jetzt die Kosten der Sanierung tragen. Die Bauarbeiten, so Bürgermeister Hauler, dauern rund vier Monate. „Und solange wird die Fußgänger- und Radlerbrücke auch voll gesperrt sein“, sagt er.