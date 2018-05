38. Frühlingsfest mit Neuerungen

Der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker lädt ab Freitag, 25. Mai, zu seinem Frühlingsfest. Bereits in der 38. Auflage steigt das Fest in diesem Jahr. Bereits zum 13. Mal findet am Frühlingsfest-Sonntag das Treffen der Jugendkapellen statt.

Los geht es am Freitagabend mit „SummerNight“ ab 21 Uhr. Passend zum Motto hoffen die Musiker auf Gäste in kunterbunten Sommerklamotten. Auch die Sonnenbrille darf hier nicht fehlen. An der „CoBARcabana“ werden bunte Cocktails gemixt und zu Clubmusik wird in den bevorstehenden Sommer getanzt. Der Zutritt ist erst Personen ab 16 Jahren mit Partypass erlaubt. Der Eintritt kostet vier Euro.

Zum Höhepunkt des diesjährigen Frühlingsfestes soll der „BrassSamsdig“, unter dem Motto „Brass, Bier und Heimatliebe“ werden. „Der findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt“, kündigt Verena Huber, beim MV Rottenacker verantwortlich für den Festbetrieb, an. Vier Bands stehen an diesem Abend auf der Bühne. „Drei spielen Brass, die letzte bringt zum Abschluss Partymusik auf die Bühne“, sagt Verena Huber. Einlass ist ab 19 Uhr. Los geht es dann eine Stunde später um 20 Uhr. Auf der Bühne stehen zuerst die Ziddataler. Die sieben Jungs decken sämtliche Kategorien der Blasmusik ab. Von traditionell böhmisch-mährischer Musik bis hin zur knallharten Stimmungsmusik. Mit dabei sind auch BlechMäns. Nachdem die Jungs in reiner Blechbesetzung Sieger des zweiten Blasmusikwettbewerbs wurden, starteten sie in die Brass-Szene. Dass die BlechMäns ihr Blech einzusetzen wissen, haben sie bereits im vergangenen Jahr im Festzelt in Rottenacker bewiesen. Neun Jungs, eine Bühne und Blasmusik abseits aller Klischees - das sind die BrassBuebe aus dem Schwarzwald. Beim Frühlingsfest wollen sie Songs aus Rock, Pop und den aktuellen Charts bieten. Die Musiker zeigten schon beim SWR-Blechduell, was aus Blasinstrumenten herauszuholen ist. Den Abend rundet die Partyband Muckasäck ab. Am Sonntag geht es dann bei Frühschoppen und Mittagessen gemütlicher weiter. Ab 11 Uhr unterhält der Musikverein Dieterskirch. Um 14 Uhr steht dann das 13. Jugendkapellentreffen beim Frühlingsfest an. Beim Gesamtchor mit dabei sind neben der heimischen Musikerjugend aus Rottenacker die Jugendkapellen aus Munderkingen und Allmendingen. Dabei zeigen die Jungmusiker, was bereits in jungen Jahren gemeinsam auf der Bühne möglich ist. Die Rottenacker Musiker servieren Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr steht dann der Musikverein Wain auf der Festzeltbühne. Am Abend werden typisch schwäbische Gerichte sowie Gemüsepfanne angeboten.

In seine letzte Runde startet das Rottenacker Frühlingsfest am Montag, 28. Mai. Die Kinder stehen ab 14 Uhr im Mittelpunkt. Die Musiker bauen wieder verschiedenen Spielstationen im und ums Festzelt auf und die Kinder können wieder tolle Preise gewinnen. Fast schon legendär ist der Firmentreff mit Göckele-Essen ab 16 Uhr. „Die Hähnchen kommen sehr gut an, darüber sind wir sehr froh“, sagt Verena Huber. Alle Grillhähnchen bringen die Musiker an diesem Tag an den Mann. „Da bleibt meist keins übrig“, so die Festverantwortliche. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgen die Alten Kameraden aus Munderkingen. Für Stimmung beim Festausklang ab 19 Uhr sorgt in diesem Jahr der Musikverein Kirchbierlingen. Außerdem gibt es wieder eine große Tombola. Die Ziehung der Gewinner findet gegen 22 Uhr statt.

Die Musiker aus Rottenacker hoffe auch diesmal wieder auf zahlreiche Gäste. „Denn das Fest ist eine unserer Haupteinnahmequellen“, erklärt Verena Huber. Die Einnahmen ermöglichen den Kauf von Noten für Konzerte und Wertungsspiele. „Damit können wir auch mal ein Probewochenende oder einen Bus für Auftritte finanzieren“, fügt sie hinzu.