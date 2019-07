3000 Maultaschen für den guten Zweck

Zum 19. Mal hat Pfarrer Jochen Reusch Maultaschen und Brühe für einen guten Zweck serviert. Vor der Apotheke in Rottenacker stand er am Samstag am Kessel und füllte mitgebrachte Töpfe, Tupperware oder Gefrierbeutel mit rund 3000 Maultaschen. Wie seit Beginn der Aktion ging der Erlös an den Förderverein für Jugend- und Gemeindearbeit „Fjgaro“.

Eine Frau trägt ihren von Pfarrer Jochen Reusch mit Maultaschen und Brühe gefüllten Kochtopf davon. Zum 19. Mal stand Jochen Reusch mit Schöpfsieb und Schöpflöffel vor dem gut gefüllten Kessel. „Angefangen hat alles, als ich ein gutes Rezept für Maultaschen erhalten habe“, berichtet der engagierte Pfarrer. „Im Gemeindehaus habe ich damals 400 Maultaschen gemacht, und die Aktion für einen guten Zweck erwies sich gleich als Erfolg. Den jetzigen doppelwandigen Kupferkessel bekam ich geschenkt von einer Frau aus Ulm, deren Wohnung aufgelöst wurde. Seit Jahren gehen inzwischen jedes Mal zwischen 2500 und 3000 Maultaschen weg, und vor der Apotheke haben wir ein besonders nettes Plätzle.“

Schon am Donnerstag haben Leute vom Jugendhaus, von Fjgaro und Helfer, denen es einfach nur Spaß gemacht hat, die Füllung zubereitet. Pfarrer Reusch erklärt: „Am Freitag haben wir den von der Bäckerei Doll gelieferten Teig in der Küche der Halle ausgerollt. Da haben wir uns einige Tricks erarbeitet, wie jenen mit dem Tischfuß. Nachdem die Masse mit dessen Hilfe gleichmäßig verteilt war, sind im Wege gerechten Portionierens die Maultaschen entstanden. Sie wurden gekocht und in die Kühlung gebracht.“ Wie das Rezept genau aussieht, ist eine andere Sache. „Geheimrezept“, sagt Bürgermeister Karl Hauler und ergänzt: „Hackfleisch ist drin, dazu Petersilie, Spinat, Zwiebeln, Rauchfleisch und Gewürze.“ Die vor der Apotheke aufgestellten Tische und Bänke luden zum Verzehr und zum Verweilen ein. Dazu ein kühles Getränk, und am Ende hatten alle ihre Freude: Pfarrer Reusch mit Assistentin Diakonin Laura Grieshaber ebenso wie Bürgermeister Hauler über die gelungene Aktion für einen guten Zweck, die Gäste, die mit hervorragenden Maultaschen ein erstklassiges Essen erhielten, und der Förderverein für Jugend- und Gemeindearbeit „Fjgaro“, der mit dem Erlös weitere Aktivitäten im Sinne des Vereinszwecks umsetzen kann.

„Ade, an guta Appetit“, mit diesen Worten aus dem Munde des Pfarrers traten am Samstag zahlreiche Menschen den Weg zum Mittagessen an, denen am entsprechenden Tag des Jahres ganz bewusst nichts anderes auf den Tisch kommt als Maultaschen aus dem Hause Hauler und Reusch.