30-Jähriger wird mit 1,5 Promille hinterm Steuer erwischt

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel der Polizei am Samstag gegen 1.20 Uhr ein Auto auf. Der Fahrer war auf der Landstraße von Dintenhofen in Richtung Rottenacker unterwegs und fuhr in leichten Schlangenlinien mit überhöhter Geschwindigkeit durch Rottenacker.

Deshalb wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten beim 30-jährigen Fahrer fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert um 1,5 Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.