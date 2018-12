22. Weihnachtsmarkt lockt in die Dorfmitte

Bereits zum 22. Mal hat der Rottenacker Weihnachtsmarkt am Samstag wieder zahlreiche Besucher in die Dorfmitte rund ums Rathaus gelockt.

Traditionell war an den Ständen wieder Gefilztes, Gehäkeltes, Gesägtes und Gebasteltes zu finden. Und wieder reichte das Angebot von Astkerzen aus Birkenholz über Schals, Socken und Mützen bis zum Zauberstift, der sich, einmal am Knopfloch befestigt, kaum noch entfernen lässt. Papiersterne hatte das Kinderhospiz St. Nikolaus mitgebracht, daneben waren „lebende Postkarten“ zu entdecken, am Stand des katholischen Kindergartens gab es Schoko-Früchte, in einer der Buden war gerauchte Nikolaus-Wurst zu haben und im Foyer des Rathauses konnten Kinder „Anhänger mit Engelsflügeln oder einen Schneemann für die Halskette basteln.

Heißer Likör mit Sahnehäubchen wurde als „Heiße Witwe“, „Pflaumen-Traum“ und „Heiße Liebe“ angeboten und neben Glühwein und Punsch gab es Feuerzangen-Bowle, Weihnachtsbier und Jager-Tee. Wer Hunger bekam bestellte Schupfnudeln im Zelt, Gulaschsuppe bei „Fjgaro“, Strauben am Stand des Kindergartens oder die „Original Rottenacker Feuerwurst“ vom Grill der Grundschule.

Und zur Verdauung wurde wie immer Hochprozentiges aus dem „Rottenacker Schnapsfässle“ ausgeschenkt. Heuer flossen Williams-Christbirne, Mirabelle und ein Haselnuss-Schnäpsle aus dem Hahn. Bereits am Morgen wurden wieder Christbäume verkauft, am Nachmittag sorgte die Jugendkapelle des Musikvereins „Edelweiß“ für weihnachtliche Blasmusik und später kam der Nikolaus, um von seinem Leiterwagen kleine Geschenke an die Kinder zu verteilen. Eine besonderes Weihnachtspräsent hatte die Jungschar auf Lager: Wer wollte konnte sich für ein „ganz persönliches Weihnachtsfoto“ knipsen lassen. Und wie immer hieß es gegen Abend „Film ab“ beim Kinderkino im Gemeindesaal.