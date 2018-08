Sommertour: Michael Donth am Grillstand

„Arbeiten, wenn andere Urlaub machen.“ Das trifft auf den CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Donth zu, der unter diesem Motto seine freie Zeit gestaltet. Bereits zum fünften Mal in Folge ist der Römersteiner auf Sommertour unterwegs, um neue Erfahrungen auf den unterschiedlichsten Gebieten zu sammeln und um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Mit seiner fünften Sommertour während der parlamentarischen Sommerpause durch 26 Gemeinden erhofft sich Michael Donth neue Eindrücke, die ihm bei seiner Arbeit in Berlin helfen sollen. Das Gespräch mit denjenigen, die genau das betrifft, was die Politiker in Berlin beschließen, sei enorm wichtig. „Wenn man sich einmal einen halben Tag Zeit nimmt, um in einen Betrieb hinein zu schauen, kommt man ganz anders ins Gespräch, als wenn man nur zu einem bestimmten Anlass zu Besuch kommt“, umschreibt der Bundestagsabgeordnete seine große Motivation für die Sommertour.

Unter dem Motto „Arbeiten, wenn andere Urlaub machen“ sucht der frühere Bürgermeister der Gemeinde Römerstein das Gespräch mit Geschäftsführern und Mitarbeitern, Vereinsvorständen und Mitgliedern der verschiedenen Betrieben und Vereine, aber auch mit Angestellten und Arbeitern und den Bürgern. Doch nicht nur das Gespräch sucht Michael Donth, er will in Betrieben und bei Veranstaltungen aktiv mitarbeiten und Hand anlegen und dabei sehen, „wo der Schuh drückt“. Deshalb nimmt er sich auch ausreichend Zeit, um einen Betrieb, ein Geschäft, eine Einrichtung oder einen Verein kennenzulernen.

Auf vielen Gebieten unterwegs

Unterschiedliche Gemeinden wie Arbeitswelten lernt er kennen: „Ich werde genauso in einer Apotheke hinter dem Verkaufstresen stehen, Traktor und Bagger fahren, im Restaurant bedienen, Blumenschmuck zusammenstellen, im IT-Bereich arbeiten, wie bei einem Bauernhof den Kuhstall ausmisten“, berichtet Donth. Weiterhin sind neben vielen weiteren Terminen auch eine Nachtschicht auf Streife mit der Reutlinger Polizei, eine Nachtschicht beim Rettungsdienst und eine Schicht bei der Berufsfeuerwehr Reutlingen geplant. Im Gegensatz zu Ferienjobbern, für die jetzt auch die Hochsaison startet, ist der Lohn für Michael Donth jedoch ein anderer: Das sind Erfahrungen und Begegnungen.

Donth erhofft er sich neue Eindrücke, die ihm bei seiner Arbeit in Berlin helfen sollen. „Das Gespräch mit denjenigen, die genau das betrifft, was wir beschließen, ist für mich unerlässlich. Ich habe schon viele interessante Begegnungen und Erfahrungen hinter mir und freue mich auf weitere in der noch verbleibenden Zeit“, sagt er.

An diesem Donnerstag ist der CDU-Politiker beispielsweise bei einem Supermarkt in Hayingen und einem Entsorgungsbetrieb in Wannweil sowie einer Verpackungsfirma in Dettingen/Erms. An diesem Freitag arbeitet er vormittags in einer Metzgerei in Hülben und nachmittags hilft er im Seniorenzentrum Herzog Christoph in Bad Urach mit. Am Abend sucht er das Gespräch mit Polizisten bei einem Streifendienst in Reutlingen. Am Samstag ist er beim Vespermarkt in Zwiefalten anzutreffen und am Sonntag an Zapfsäulen einer Tankstelle in Reutlingen. Am Sonntag besucht er zudem das Naturfreundehaus Rohrauer Hütte in St. Johann und die Berufsfeuerwehr in Reutlingen.

Beim Laubergfest bei den Sängern

Zu Gast war Michael Donth etwa in Pfronstetten, Münsingen, Mehrstetten, Gomadingen, Hohenstein, Engstingen, Trochtelfingen, Sonnenbühl, Grabenstetten und Zwiefalten. Heimspiel hatte der Familienvater dreier Kinder am vergangenen Sonntag, als er beim Laubergfest des Gesangvereins Frohsinn Böhringen als Grillmeister fungierte und eifrig Steaks und Rote auflegte. „Dies Arbeit bei und mit den Sängern hat mit viel Spaß gemacht, auch wenn ich im Festzelt am Grillstand ins Schwitzen kam“, lässt der in Zainingen wohnende Donth wissen. Und schmecken ließ er sich eine Rote auch.