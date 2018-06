„Singen macht das Leben erfüllender und reicher“

„175 Jahre lebendige Chorgemeinschaft sind wirklich keine Selbstverständlichkeit, insbesondere in der heutigen schnelllebigen Zeit. Dahinter steht der treue, verlässliche und begeisternde Einsatz vieler Frauen und Männer über Jahrzehnte hinweg.“ Dies erklärte Jürgen Flitsch, Bezirksvorsitzender des Bezirks Alb im Chorverband Ludwig Uhland, als er die Leitungen des Liederkranzes Donnstetten würdigte. Der Gesangverein feierte am Wochenende sein 175-jähriges Bestehen mit einem Festakt und Jubiläumskonzert am Samstag und mit einem Festgottesdienst und buntem Unterhaltungsprogramm am Sonntag. Flitsch überbrachte die Glückwünsche des Chorverbandes, des Schwäbischen Chorverbands wie des Ludwig Uhland-Gaus zum 175-jährigen Bestehens des Vereins. Diesem wünschte er weiterhin viele Freude bei der Pflege des Chorgesangs.

„Eine Vielzahl Donnstetter Einwohner hat sich in den 75 Jahrzehnten für den Chorgesang eingesetzt und in Freud und Leid der Bürgerschaft Freude wie auch Trost gespendet und damit einen wichtigen kulturellen Beitrag in der Gemeinde geleistet“, betonte Jürgen Flitsch. Die Geschichte des Vereins zeige, wie lebendig das gesungene Lied ist, wenn Menschen in Gemeinschaft singen. Das verlange immer wieder den Mut, neue Wege einzuschlagen, was dem Liederkranz Donnstetten in all den Jahren mit Bravour gelungen sei. Nicht mit leeren Händen war der Bezirksvorsitzende gekommen. Im Auftrag des Deutschen Chorverbands übergab er einen Scheck über 500 Euro für die Vereinsarbeit und insbesondere für Notenmaterial, ferner die Jubiläumsurkunde.

Glückwünsche, Lob und Dank entbot auch Römersteins Bürgermeister Matthias Winter in seiner Festrede. Mit 175 Jahre sei der Liederkranz Donnstetten eine der ältesten und traditionsreichsten Vereinigung in der Gemeinde Römerstein und auch darüber hinaus. „Der Liederkranz hat das kulturelle Leben im Ort über all die Jahre geprägt und bereichert“, unterstrich Winter. An runden Geburtstage sei es schön, auf das Erreichte und die Leistungen der Vergangenheit zurückzublicken und Bilanz zu ziehen, meinte Winter. Doch genauso wichtig sei es, den Blick nach vorne zu richten und neue Visionen zu entdecken. „Ein Jubiläum sollte man feiern, um die ursprüngliche Vision des Anfangs zu erneuern und darauf aufbauend mutig in die Zukunft zu gehen“, sagt der Schultes in Anlehnung an ein Zitat des Theologen Zulehner.

Winter blickte in der Folge seiner Ausführungen auf die gesellschaftliche und politische Lage im Jahr 1843, als der Liederkranz gegründet wurde. „Die Gründer liebten die Musik und den Gesang, und diese Liebe blieb bis heute erhalten“, meinte Winter und verwies auf zahlreiche Epochen der deutschen Geschichte, die der Verein begleitet und überstanden hat. Chorgesang finde immer in Gemeinschaft statt und stelle einen Lebensgewinn dar, erläuterte dann Bürgermeister Winter. Profitieren vom gemeinsamen Gesang würden nicht nur die Sänger, sondern auch die Zuhörer. „Unsere Gemeinde Römerstein wäre deutlich ärmer, wenn sie die Vereine nicht hätte“, betonte Winter und sicherte ihnen die weitere Unterstützung der Gemeinde zu. Er appellierte an die Sängerschar, weiter auf die Kraft der Idee des gemeinsamen Singens zu vertrauen. Ohne Musik und Gesang sei „das Leben inhaltsleerer und ärmer“, mit Vereinen wie dem Liederkranz Donnstetten „aber erfüllender, lebenswerter und reicher.“

Zusammenhalt und Begeisterung

Der Vereinsvorsitzende Joachim Büttner hatte den Festabend eröffnet und kurz die bewegte 175-jährige Geschichte des Liederkranzes aufgezeigt mit dem Hinweis, dass in all den Jahren ein Männerchor in Donnstetten existierte. In all den Jahren sei im Ort gesungen, gefeiert, gelacht und gejubelt worden, doch auch schwierige Zeiten seien zu überwinden gewesen, erläuterte Büttner und weiter: „175 Jahre bedeuten Zusammenhalt, Begeisterung und Tradition und Freude am Singen.“ Heute bestehe der Verein aus dem Gemischten Chor, dem Männerchor, dem Chor Intakt und dem Kinderchor und jedes Mitglied liege der Vereinsführung am Herzen. Sein Dank galt noch dem Männerchor aus Trailfingen, der seit einigen Jahren mit dem aus Donnstetten zusammen singt. Die gute Verbundenheit bekundete auch Heinz Kurz vom Trailfinger Chor.

Zum Festakt am Samstagabend gehörte auch das Jubiläumskonzert, bei der der Männerchor einige Lieder vortrug und der gesamte Verein die szenische Kantate „Sonne, Mond und Sterne“ von Peter Schindler unter Leitung von Martina Sturm gekonnt erklingen ließ. Das Jubiläumsfest des Liederkranzes ging am Sonntag mit einem Festgottesdienst mit Pfarrerin Cornelia Holder und einem Frühschoppen mit dem Musikverein Donnstetten weiter.

Weitere Höhepunkte des Festes bildeten das Musical „Eine Reise nach Rio“ des Kinderchors unter der Regie von Martina Sturm sowie ein offenes Singen mit den Vereinen der Gemeinde. Unter dem Motto „Donnstetten singt“ trugen folgende Vereine und Gruppen Lieder vor: der Musikverein, die Freunde alter Technik, der Bauwagen, der Sportverein, die Feuerwehr, die Akkordeon- und Harmonikaclub, der Heimatverein, der Albverein und die Kirchengemeinde. Und des Singens nicht genug: Zum Abschluss des schönen und gelungenen Festwochenendes ließen alle Vereine und Gäste das „Donnstetter Heimatlied“ aus voller Kehle erklingen, das Ludwig Rosenberger verfasst hat.