„Race for two“ in Böhringen am 23. Juli

Das diesjährige „Race for two“ findet im Rahmen der Sportwoche des TSV Böhringen statt, gestartet wird am Samstag, 23.Juli, um 15 Uhr beim Albstadion in Böhringen. Gefahren wird in Zweier-Teams, während des Rennens muss sich immer ein Fahrer des Teams auf der Strecke befinden. Jedes Team kann innerhalb der Wechselzone nach eigenem Ermessen wechseln. Das Rennen dauert zwei Stunden, Sieger ist das Team, das in diesem Zeitrahmen die meisten Runden gefahren hat. Der Rundkurs beträgt 1,35/1,9 Kilometer und geht über 70/90 Höhenmeter, gefahren wird auf Wander- und Wiesenwegen. Lust bekommen? Infos und Anmeldung: