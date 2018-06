Römersteiner Nachbarn schauen seit 2004 gemeinsam die Meisterschafts-Spiele

Wenn sich das Garagentor von Gunter Strähle in Römerstein senkt, die Autos und Fahrräder aber noch draußen stehen, dann ist klar: Innen wird Fußball geschaut. So auch wieder am Mittwoch – beim letzten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft.

Luftballons in Deutschland-Farben hängen entlang der Garage. Auf einem Schild ist notiert: „Eingang hinten“. Immer mehr Nachbarn trudeln ein. Sie sind gespannt, sie freuen sich und sie bibbern gemeinsam. „Wir schauen jetzt seit drei Meisterschaften hier zusammen die Deutschlandspiele“, erzählt Gunter Strähle. Die Idee, ein gemeinsames Hobby zu verbinden, entstand aber schon viel früher. Nachbar Klaus Schaich nickt: „Wir schauen immer die Europa- und die Weltmeisterschaften zusammen und zwar seit 2004 in Griechenland.“ Die Nachbarschaft sei wichtig und verstehe sich gut. Deswegen werde auch schon mal zusammen gegrillt oder sich am Wochenende spontan getroffen. Auch im Winter. Eine Fußball-Meisterschaft sei aber schon besonders. Dann wird die Garage komplett umgestaltet. Fähnchen hängen an der Decke, Bilder mit Spielszenen sind zu sehen und weisen den Weg in Richtung Leinwand. Per Beamer werden die Spiele übertragen.

Manuel Neuer als Idol

Zudem eine Besonderheit: Tochter Vivian ist großer Fußball-Fan. Sie spielt auch selbst im Verein, beim FC Römerstein. Zu ihrem Geburtstag wünscht sie sich immer ein aktuelles Trikot. In den verschiedensten Größen hängen auch diese in der Garage und tragen zum richtigen Fußball-Feeling bei.

Die Stimmung ist gut, auch wenn es mal nicht so läuft. „Es wird hier nicht verbissen Fußball geschaut. Wir sind schon gechillt“, sagt Schaich und fügt an: „Es macht einfach Spaß.“ In der Gruppe von bis zu 30 Personen darf auch gerne mal gealbert und gefrotzelt werden – vor allem dann, wenn der VfB-Fan auf jenen von Bayern München trifft. „Aber wir verstehen uns schon gut“, sagt Schaich und lacht auf.

Der Nachbar Strähles erinnert sich noch gut an die vergangene Weltmeisterschaft 2014. „In der Vorrunde habe ich im Leichtsinn meiner Tochter versprochen, dass wir zur Meisterfeier nach Berlin fahren, wenn es soweit kommen sollte. Als guter Vater habe ich natürlich Wort gehalten“, erinnert er sich. Das sei ein Höhepunkt gewesen.

Erhöhter Puls

Gespannt schauen alle auf die Leinwand. Immer wieder kommt Anspannung hoch. Jeder hat einen anderen Fan-Artikel angelegt. Da sind Hüte, Masken, Fahnen und sogar ein Arm-Tattoo zu sehen. Spielzüge werden analysiert und ab und zu gibt es auch ein Schnäpschen. Dann heißt es: „Auf die Gesundheit und den Sieg.“ Die Nervosität ist groß. „Oh“, „Ah“, Nein“ oder „Das gibt es doch nicht“ tönt es aus der Garage.

Vivian Strähle hat vor allem Torwart Manuel Neuer im Blick – ihr Idol. „Neuer ist mein Lieblingsspieler. Ich bin ja auch Torwart und er hat einen guten Charakter“, sagt sie. Im nächsten Moment hält sie den Atem an. Doch: kein Tor. „Spiel doch die Pille ab!“, ruft Schaich und erntet Zustimmung. Alle fiebern mit, können das Ergebnis noch gar nicht fassen. Natürlich ist Enttäuschung dabei. Deutschland ist erstmals in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft ausgeschieden. Aber auch da mache es die Gemeinschaft aus: gemeinsam wird gejubelt, gemeinsam wird sich Trost zugesprochen.

Die Deutschland-Flagge weht in Römerstein weiter und sogar noch eine zusätzliche: die englische Fahne. Christina Strähle ist nämlich gebürtige Engländerin und so wird natürlich auch verfolgt, wie sich die Mannschaft macht. „Trotzdem schlägt mein Herz für meine Wahlheimat“, sagt Christina Strähle. Für die Nachbarschaft gibt es dennoch den Plan B. „Natürlich schauen wir auch die England-Spiele“, sagt Gunter Strähle. Dennoch sei nach dem Spiel klar: „Die Enttäuschung ist groß. Es war einfach schlecht. So kann man keine Spiele gewinnen.“