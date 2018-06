Musikverein Harmonie Donnstetten möchte „Blaskapelle des Südens 2018“ werden

„Voller Elan, Ehrgeiz und Stolz fahren wir zum Finale des Blaskapellenwettbewerbs am Sonntag nach Ertingen“, betont Andree Albrecht, der Vereinsvorsitzende des Musikvereins Harmonie Donnstetten: voller Elan, weil die 32 Musiker aus Donnstetten sehr gut vorbereitet und motiviert zu dem Wettbewerb fahren: voller Ehrgeiz, weil das Ensemble um Dirigent Volker Eisenschmid die „Blaskapelle des Südens 2018“ werden möchte; und voller Stolz, weil der Donnstetter Musikverein beim Online-Voting als klarer Sieger hervorging.

Vorfreude auf den Wettbewerb

„Wir freuen uns sehr auf den Wettbewerb am Sonntagabend in einem sicherlich voll besetzten Festzelt in Ertingen“, sagt Andree Albrecht und rechnet sich für seinen Musikverein sehr gute Chancen aus. „Wir haben intensiv geprobt und immer wieder an den einzelnen Stücken gefeilt und sind gut drauf“, sagt der Vorsitzende. Mit zwei Bussen fahren die Donnstetter Musiker am Sonntag nach Ertingen in den Landkreis Biberach: Zunächst macht sich ein Bus mit den 32 Musikern, Vereinsmitgliedern und einigen Fans auf den etwa 70 Kilometer langen Weg in Richtung Süden, dann rollt noch ein zweiter Bus mit Schlachtenbummlern an, die ihren Musikverein Harmonie unterstützen wollen.

Vorbereitung am Sonntag

„Der Sonntag hat es für uns Musiker in sich“, weiß Albrecht. Denn gefordert sind die Musikanten bereits am Vormittag, wenn sie zum Frühschoppen des Gesangvereins Liederkranz Donnstetten in der Festhalle aufspielen. „Der Auftritt beim Liederkranz dient schon mal dem Warmspielen für den Abend“, meint der Vereinschef schmunzelnd. Wir werden sicherlich mit vielen Glückwünschen dann am Nachmittag aufbrechen und gut gelaunt und frohen Mutes in Richtung Riedlingen und Bad Saulgau fahren.

Am Freitagabend ging die Hauptprobe vonstatten. Mit einem stimmungsvollen und breitgefächerten Musikprogramm wollen die Donnstetter ihr Bestes geben, um den Titel „Blaskapelle des Südens 2018“ zu ergattern. Ein Pflichtstück hat jede der vier Kapellen im Finale vorzutragen, den sinfonischen Konzertmarsch „Gloria Patri – Dem Vater zu Ehren“ aus der Feder von Ernst Hutter. Mit Showeinlagen passend zu den Musikstücken wird die Donnstetter Kapelle dann aufwarten und ihre Chance suchen. Zudem gehören Gesangseinlagen von drei Musikern und zwei Musikerinnen – „die üblichen Verdächtigen“, wie Andree Albrecht es humorvoll sagt – zu dem 45-minütigen Auftritt.

Leute mitreißen und Zelt zum Kochen bringen

„Wir wollen die Leute mitreißen und das Zelt zum Kochen bringen“, meint der Donnstetter Musikerboss und setzt auf die Unterstützung der mitreisenden Fans. Denn bei der Bewertung des Wettbewerbs macht ein Drittel das Stimmungsbarometer im Festzelt aus, zwei Drittel der Punkte vergeben die Mitglieder der Fachjury. „Wir wissen sehr wohl, dass die drei Mitbewerber auch eine tolle Leistung hinlegen werden. Der Ausgang ist sicher offen“, sagt Albrecht und sieht den Wettbewerb vor allem unter dem kameradschaftlichen Aspekt. Platz eins beim Voting habe nichts zusagen, denn die vier Kapellen legen im Finale bei null mit gleichen Startbedingungen los, weiß er.

Letztendlich sei es Werner Kirsamer aus Laichingen von der Künstlermedia GmbH gewesen, der den Musikverein Harmonie Donnstetten zu der Teilnahme beim Blaskapellenwettbewerb von „Schwäbischer Zeitung“ und „Südfinder“ angeregt habe, verrät Albrecht. Kirsamer sei ein gebürtiger Donnstetter, der nach wie vor einen sehr guten Kontakt zum Musikverein pflege. Hinzukomme, dass die Kapelle in diesem Jahr mal wieder was Besonderes machen wollte. Er freue sich auf das Finale in Ertingen und die Begegnungen mit vielen neuen Musikern, unterstreicht Andree Albrecht. Der Sieger des Wettbewerbs wird am Sonntag vor 22.30 Uhr nicht feststehen.