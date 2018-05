Mehrere Einbrüche in mehrere Betriebe

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in mehrere Betriebe in Hülben und Römerstein-Zainingen eingebrochen beziehungsweise versucht worden, einzubrechen. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

In das Hauptgebäude des Schotterwerks in Hülben in der Straße An der Steige sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Am Donnerstagmorgen, kurz nach sieben Uhr wurde entdeckt, dass die Einbrecher eine Tür aufgebrochen hatten und so ins Gebäude gelangt sind. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum, aus dem sie einen Laptop mitgehen ließen. Im Aufenthaltsraum wuchteten sie den Kaffeeautomaten auf und plünderten den Münzgeldbehälter aus. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert.

Täter werden gestört

Im Laufe des Donnerstagmorgens wurden der Polizei außerdem zwei weitere Einbrüche in eine Flaschnerei in der Daimlerstraße in Hülben sowie einen metallverarbeitenden Betrieb in der Uracher Straße in Zainingen gemeldet. Während die Täter in Zainingen vermutlich gestört wurden, sind aus der Flaschnerei mehrere hundert Euro Bargeld entwendet worden. In beiden Fällen schlugen die Täter Fenster ein und durchwühlten die Schränke in den Büroräumen. An den Tatorten konnten mehrere Spuren gesichert werden. Es wird von bis zu drei Einbrechern ausgegangen.

Versuch, Tür aufzuhebeln

Bei einer weiteren Firma in der Daimlerstraße in Hülben scheiterten die Täter. Hier versuchten sie, auf der Gebäuderückseite eine Tür aufzuhebeln, die jedoch den Einbrechern standhielt.

Der Polizeiposten Bad Urach hat laut Mitteilung nun die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und prüft, ob ein Tatzusammenhang besteht. Zudem sucht die Polizei nach Zeugen, die zum Beispiel die Täter an den verschiedenen Orten beschreiben können. Unter der Telefonnummer 07125/94 6870 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen.