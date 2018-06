Bei Römersteins Feuerwehr knistert’s

Mit deutlichen Worten hat Böhringens Feuerwehrkommandant Michael Gräßler die Arbeit der Römersteiner Gesamtwehr bezeichnet, die aus den Abteilungen Römerstein, Donnstetten, Zainingen und eben Böhringen besteht: „Es war oft zäher als jeder Kaugummi“, kritisierte er bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr am Mittwochabend in Böhringens Turn- und Festhalle. Diese Kritik kam nicht bei jedem an.

„Was das Arbeiten in der Führung der Gesamtwehr in den vergangenen fünf Jahren angeht, war es aus meiner Sicht oftmals zäher als jeder Kaugummi, wenn man auf Römersteinebene etwas bewirken wollte“, betonte Michael Gräßler. Wichtig sei ihm, nicht in den jeweiligen Abteilungen, sondern als Gesamtwehr zu denken, forderte er. „Wir sollten eines nicht vergessen: Wir werden in Zukunft viel mehr zusammenarbeiten müssen als viele von uns wollen, spätestens wenn die Tagesverfügbarkeit noch schlechter wird.“ Den tagsüber befinden sich viele Mitglieder der Feuerwehren am Arbeitsplatz in ihren Betrieben und Firmen, so dass nicht alle zum Einsatz ausrücken können.

Deshalb hätten die Feuerwehrmitglieder im vergangenen Jahr Glück, dass die Einsätze zu Zeiten waren, „an denen viele Kameraden zuhause waren und nicht in der Arbeit“. Seiner Meinung nach werde alles erst besser, „wenn es irgend wann nur noch eine einzige Abteilung geben würde“.

Donth lobt Zusammenarbeit

So ganz die Kritik konnte Römersteins ehemaliger Bürgermeister Michael Donth nicht nachvollziehen. Von Gemeindeseite habe er die Zusammenarbeit als „angenehm, offen und engagiert“ empfunden. Auch Kreisbrandmeister Wolfram Auch bestätigte das „gute Miteinander“ und lobte Donth dafür, „dass er stets an der Einsatzstelle hinter der Mannschaft stand“.

Neben diesem Problem war die Gesamtwehr 2013 in allerhand Einsätzen gefordert, machte Albert Haas, Kommandant der Gesamtwehr, deutlich. „Wir waren besonders vielfältig gefordert und Extremen ausgesetzt.“ Allein der große Hochwassereinsatz im Pumpwerk Enge hätte alle heftig gefordert, aber auch mehrere schwere Verkehrsunfälle und der Brand im Wohnwagenpark. Eine besondere Belastung war der bisher nicht gefasste Feuerteufel, der mehrere Brände in Römerstein und seinen Ortsteilen legte. Dadurch kamen 20 Einsatz, darunter sechs Brände, fünf technische Hilfeleistungen und drei Hochwassereinsätze, in 2013 zustande.

Abgesehen davon standen bei der Hauptversammlung der Römersteiner Gesamtwehr auch Wahlen und Ehrungen an. Albert Haas bleibt Gesamtkommandant der Römersteiner freiwilligen Feuerwehr, zu seinem Stellvertreter und Nachfolger von Karl Walter Bächtle wurde Björn Sterly gewählt. Für 60 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Albert Jakober geehrt, für 50 Jahre erhielt auch Fritz Abele eine Ehrenurkunde und Rolf Blochinger wurde für 25 Jahre geehrt.

Eine Besonderheit bei der Hauptversammlung war, dass der stellvertretende Bürgermeister Sven Probst, der momentan die Amtsgeschäfte führt, selbst aktiver Feuerwehrmann ist und somit in Doppelfunktion teilnahm. Darum konnte er aus beiderlei Sicht sagen, dass „wir stolz auf unsere gut ausgebildete Feuerwehr sind und uns auch mit unserer Ausrüstung nicht verstecken müssen“.