Bauwagen von Jugendlichen aufgebrochen

Zwei als Jugendtreffpunkte genutzte Bauwagen sind in der Nacht zum Dienstag beim Sportplatz Zainingen aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Montagabend, 23.30 Uhr, bis Dienstagmittag, 12 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Türen zu den Wagen auf. Beim Durchstöbern fand er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. An den Türen entstand geringer Sachschaden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise