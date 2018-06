Alexa Fuchs siegt bei Heimrennen gleich drei Mal

Ein überaus schöner Sonntag für Alexa Fuchs: Sie hat bei Rennen in Böhringen auf ihrer Heimstrecke gleich drei Mal den Siegertitel geholt. Die 14-jährige Laichinger Schülerin vergoldete sich den verregneten Mountainbike-Sonntag mit drei ersten Plätzen. Als beste Fahrerin absolvierte sie den separat gewerteten Technikwettkampf in der U15-Klasse mit deutlichen acht Punkten Vorsprung. Als Prüfsteine stellten sich Hindernisse in den Weg: wie beispielsweise Balancierbalken, steile Abfahrten, die mit einem Felsensprung enden, oder technisch schwierige Slalomauffahrten. Als zweiter Wertungslauf stand die klassische Renndistanz über vier Runden auf dem Plan. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der starken Fahrerin Antonia Weeger vom TSV Laichingen hielt über drei Runden die Spannung hoch. Mit einem beherzten Antritt an der glitschigen Laufpassage legte die für den SV Reudern startende Alexa Fuchs den Grundstein für den Sieg (25:28 Minuten). Mit diesem ersten Platz schenkte sie sich gleichzeitig die dritte Goldmedaille, denn in Böhringen wurden auch die Bezirksmeister gekürt.