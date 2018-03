TSV Rißtissen qualifiziert sich erstmals für DM

Der TSV Rißtissen ist süddeutscher Meister der Altersklasse M40 im Prellball. Bei den Seniorenmeisterschaften in Waiblingen waren Anton Ganser, Harald Hofmann, Ralph Kappe und Martin Wurm erfolgreich und sicherten sich die Meisterschaft der Altersklasse Männer 40. Damit nimmt die Mannschaft erstmals an der deutschen Meisterschaft teil.

Die Teilnahme an den süddeutschen Seniorenmeisterschaften in Waiblingen hatten sich die Prellballer des TSV Rißtissen durch den zweiten Platz bei der württembergischen M40-Meisterschaft gesichert. Nach Absage der ebenfalls qualifizierten Mannschaft aus Waiblingen spielten neben Rißtissen noch Kehlen und Boxberg in einer Doppelrunde um die süddeutsche Meisterschaft.

Gleich im ersten Spiel musste Rißtissen gegen den Dauerrivalen Kehlen ran und behauptete sich gut. Bei einem engen Spielverlauf hatte Kehlen am Ende jedoch das bessere Ende für sich und gewann knapp mit 33:31. Die zweite Begegnung gegen Boxberg verlief spielerisch zwar eindeutig zu Gunsten von Rißtissen, hatte jedoch für den TSV weitreichende Konsequenzen: Im Spielverlauf verletzte sich Harald Hofmann so unglücklich, dass er auch für die weiteren Spiele ausfiel. Hierdurch wachgerüttelt gaben Anton Ganser, Ralph Kappe und Martin Wurm alles und versuchten, den Verlust zu kompensieren. Das gelang ihnen bereits im nächsten Spiel gegen die stark spielenden Kehlener hervorragend. Dieses Mal hatte Rißtissen am Ende die Nase mit 32:31 vorn.

Auch das letzte Spiel gegen Boxberg war wieder eine klare Sache und Rißtissen gewann 39:30. So musste am Ende ein Entscheidungsspiel von zweimal fünf Minuten wegen Punktgleichheit zwischen Rißtissen und Kehlen über die Meisterschaft entscheiden. Bis in die Haarspitzen konzentriert wuchsen die Rißtissener Spieler über sich hinaus und hielten während des gesamten Spielverlaufs eine knappe Führung. Am Ende hieß es 24:23 für den TSV Rißtissen, der sich somit die süddeutsche Meisterschaft der M40 sicherte. Hierdurch ist Rißtissen als Gruppenerster der Gruppe Süd bei den deutschen Meisterschaften der Senioren am 28./29. April in Bochum gesetzt.