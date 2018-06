Trainerschulung in Rißtissen

Der Württembergische Fußballverband (WFV) bietet am Mittwoch, 12. Oktober, 18.30 Uhr, im Vereinsheim des TSV Rißtissen eine Schulung für Trainer an. Thema des Praxisteils der Fortbildungsreihe im Jahr 2016 ist das Torhütertraining. In der etwa zweistündigen Schulung erhalten die Teilnehmer Einblicke in Besonderheiten dieser Spielposition eines modernen und sachgerechten Torhüters. Besonders im Blickpunkt sind die Basis-Fangtechniken. WFV-Referent ist Peter Trefzger, Schulungsleiter Dietmar Traub. Die Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit zwei Lerneinheiten anerkannt.