Teilnehmerrekord bei Jugendfußball-Turnieren des TSV Rißtissen

Die Fußballer des TSV Rißtissen bieten am Samstag, 26. Mai, ein großes Programm. Einen Tag lang steht das TSV-Sportgelände ganz im Zeichen des Jugendfußballs, ausgetragen werden Turniere für D-, E- und F-Junioren, außerdem sind die Bambini dabei. Mit insgesamt 69 teilnehmenden Mannschaften weisen die Jugendturniere des TSV Rißtissen einen Teilnehmerrekord auf.

Beginn des Turniertages ist um 9 Uhr mit dem Wettbewerb der E-Junioren. Insgesamt 16 Mannschaften spielen in dieser Altersklasse um den Auber und Gaissmaier-Wanderpokal. 15 Mannschaften der F-Junioren sind anschließend ab 12 Uhr beim Wettbewerb um den Stauffenberg-Wanderpokal dabei.

Am meisten los ist auf dem Sportgelände in Rißtissen dann ab 15.30 Uhr. Am Nachmittag spielen nicht nur acht D-Junioren-Teams um den Wanderpokal der Gemeinde Rißtissen, sondern gleichzeitig sind auch 30 Dreier-Mannschaften der Bambini am Ball.