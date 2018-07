Sieg für Koch/Stiele in Rißtissen

Der Audi-Quattro-Cup ist die weltweit größte Turnierserie für Amateurgolfer. Ausgetragen wird sie seit dem Jahr 1991 in 47 Ländern mit mehr als 730 Turnieren und mehr als 100 000 Teilnehmern. Gespielt wurde auch auf der Anlage des Golfclubs Donau-Riss in Rißtissen. Begrüßt wurden in Rißtissen 72 Turnierteilnehmer sowie 18 Golf-Schnupperer. Nettosieger beim Turnier wurde das Duo Joachim Koch/Wolfgang Stiele, die beide somit beim Deutschlandfinale in Bad Saarow dabei sein werden. Die weiteren Plätze belegten das Duo Katrin Brosch/Ralf Hammer sowie Robert Schick/Martin Wagner. Die klaren Bruttosieger waren Sandro und Mario Dietrich. Den Longest Drive sicherten sich Margarete Schick und Kurt Merkle, während sich Harald Bertsch die Trophäe „Nearest to the Pin“ holte.