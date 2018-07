Roter Platz in Rißtissen: „Da fehlt was“

In der Frage um die Zukunft des Roten Platzes in Rißtissen melden sich weitere Rißtissener zu Wort. Ins Rollen gekommen war die neue Debatte durch Walter Schreiner. Der Versicherungsunternehmer will den Rizzi-Brunnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht mehr bauen – der Platz ist ihm zu hässlich. Viele Rißtissener sind seiner Meinung, wie auch Johann Frankenhauser

„Der Rote Platz ist auf den ersten Blick nicht unbedingt hässlich, aber auch nicht gerade schön. Auch ich bin der Meinung, dass der Rote Platz schöner aussehen sollte. Der Platz sieht einfach leer aus, da fehlt was“, sagt er. „Einen Wasserlauf und eine ordentliche Bepflanzung mit Bänken und Tischen könnte ich mir gut vorstellen“. Frankenhauser ärgert sich über die Aussage des Ortsvorstehers Siegfried Hummel, dass im aktuellen Haushalt kein Geld zur Verschönerung da sei. „Dabei ist der Platz schon seit zwei Jahren ein Thema und nicht erst seit kurzem“, so Frankenhauser. „Es wäre schon schön, wenn endlich mal was gemacht würde“. so Frankenhauser.

Ulrike Ganzenmüller vom gleichnamigen Dachdeckerbetrieb stellte sich ebenfalls hinter die Pläne Schreiners – auch hinter die eines Neubaus an der Schloss-Straße: „Ich persönlich und unserer Familie finden die Sachen, die Ihr auf die Füße stellt, wirklich gut. Und keiner kann wirklich verstehen, warum man hier bei solchen guten Taten immer ausgebremst wird“, so Ganzenmüller in einem Brief an die Schreiners.