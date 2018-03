Rapp übernimmt Amt des Fußballjugendleiters

Zufriedene Gesichter sah man bei der Hauptversammlung des TSV Rißtissen. 700 Mitglieder gehören zum Verein und haben ein ereignisreiches tolles Jahr hinter sich, so das Resümee vom ersten Vorsitzenden Jörg Spaniel.

Bei der Jahresfeier im Januar wurden Fragebögen verteilt zur Gestaltung dieser Feier, Ergebnis der Umfrage: Der Termin soll bleiben, wünschten sich die meisten, die Ehrungen sollen ebenfalls bleiben, auch die Tombola, die viel Arbeit macht, aber mit der das Essen für die Vereinsmitglieder an der Jahresfeier finanziert wird. Auch die Bilder vom vorausgegangenen Jahr sollen weiter gezeigt werden, hat die Umfrage ergeben. Ein Highlight im Ortsgeschehen ist immer die Vatertagshockete des TSV, aber der Verein hat, so Spaniel, Probleme bei den Arbeitseinsätzen. Das Relegationsspiel im Sommer war schnell organsiert und ein voller Erfolg mit sehr vielen Zuschauern, berichtete Spaniel. Rappelvoll war es in der Halle bis in den frühen Morgen bei der Fullmoonparty an Halloween. Seit Kurzem gibt es im Verein einen Jugendausschuss, der Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche im Verein sein will. Der Spielplatz beim Sportheim ist nahezu fertig, die Sandkiste ist schon da, die Geräte folgen in Kürze. Zu den Kosten der Umrüstung auf LED-Lampen in Höhe von rund 30000 Euro bekommt der TSV 70 Prozent Zuschüsse, sie soll im Sommer starten.

In der Abteilung Jugendfussball gibt es 40 Jugendspieler, zum Teil in Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen, bislang hat Jochen Schuster die Abteilung geleitet. Nun gibt Schuster sein Amt an Jochen Rapp ab. Schuster bekam von seinen Trainern ein Geschenk und viele ehrende Worte von seinem Nachfolger Jochen Rapp. Aus Magdeburg zugeschaltet war der ehemalige Jugendspieler Philipp Türpitz, der jetzt beim FC Magdeburg spielt, auch er dankte Schuster für alles, was er bei ihm gelernt hatte. Die größte Abteilung mit 300 Mitgliedern ist die Turnabteilung des TSV. Silke Stückle berichtete von den zahlreichen Aktivitäten der vielen Gruppen. Die Tischtennisabteilung von Stefen Amann, dessen Amt Alexander Rieber übernimmt, hat zwei Jugendmannschaften und zwei im aktiven Bereich. Die zwei Prellballmannschaften des TSV spielen, so Abteilungsleiter Harald Hofmann, auf hohem Niveau. In der Abteilung Fußball sind zwei Mannschaften und acht Schiedsrichter im Einsatz, sagte Patrick Seefelder. Den Freizeitsport leitet Josef Engst, im Winter gibt es für 13 bis 18 Männer Gymnastik, im Sommer radeln sie. Ihr Motto: „Bleib fit – mach mit“.

Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Thomas Gerhardt, der neue Leiter Tischtennis Alexander Rieber, Harald Hofmann, Silke Stückle, der neue Leiter des Jugendfußballs Jochen Rapp, Ausschussmitglied Verena Rieber, Kassierer Christian Braig und die Kassenprüfer Thomas Staudenmaier und Christian Thomas in ihrem Amt bestätigt.