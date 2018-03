MV Rißtissen blickt auf bewegtes Jahr zurück

289 Mitglieder hat der Musikverein Rißtissen. Bei seiner 92. Hauptversammlung standen Wahlen an, doch zuerst wurde auf das Vereinsjahr 2017/2018 zurückgeblickt. Bei der Teilnahme am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Schmiechen in der Kategorie 4 Oberstufe wurde die Note „sehr gut“ erreicht. Bereits in der Vorbereitung auf das Wertungsspiel und am Wertungsspielwochenende selbst kam es allerdings zu Differenzen zwischen Orchester und Dirigent Eugen Föhr, weshalb sich der Verein entschieden hat, einen neuen Dirigenten zu suchen.

Es war eine langwierige Suche – die Dirigententätigkeit wurde in dieser schwierigen Übergangsphase kommissarisch von Vizedirigent Steffen Neff (bis August) und Alwin Bühner aus Allmendingen (bis Dezember) übernommen. Seit Januar ist Hannes Färber aus Sontheim/Brenz neuer Dirigent des MV Rißtissen. Der studierte Musiker macht gerade sein Masterstudium zum Orchesterleiter.

Die Jugendkapelle hat sich im vergangenen Jahr neuformiert. Da viele Jungmusiker zum aktiven Blasorchester aufgerückt sind, war dieser Schritt unumgänglich. Beim Weihnachtskonzert war der Auftritt von Jugend und aktivem Orchester sehr gelungen, die Römerhalle war sehr gut gefüllt. Alle Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Schlachtfest und Konzert im vergangenen Vereinsjahr waren gut besucht. Ein herzlicher Dank des Vereins geht an alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, Musiker, Ausschussmitglieder, Helfer und Sponsoren.

Beste Probenbesucher waren Anton Braig, Miriam Romer, Tobias Glöggler und Christian Mast.

Das Frühlingsfest findet in diesem Jahr am Sonntag, 8. April, in der Römerhalle statt. Ab 11 Uhr gibt es für die Gäste wie gewohnt einen reichhaltigen Mittagstisch mit schwäbischen Spezialitäten. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen auch zum Mitnehmen.

An Fronleichnam, 31. Mai, ist eine Sommerserenade geplant. Die Jugendkapelle veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Grundschule Rißtissen das Kindermusical „Paul der Pinguin“ am 20. und 21. Juli in der Römerhalle. Die Vorbereitungen und Proben hierzu laufen bereits auf vollen Touren. Im Oktober folgt schließlich das Schlachtfest, im Dezember natürlich das Weihnachtskonzert.

Wolfgang Haas wurde als Vorsitzender wiedergewählt, genauso Christian Mast als Geschäftsführer (für zwei Jahre), die Beisitzer: Alexander Heuter, Steffen Neff, Marina Kirsch und Berthold Seitz, Karin Haas als Jugendleiterin, Carolin Rathgeb als ihre Stellvertreterin und Christian Glöggler und Christian Braig als Jugendvertreter. Neu gewählt wurden die Beisitzer Alexander Rieber und Tobias Glöggler.