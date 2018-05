Golfclub Donau-Riss: Erlebnistag für Jedermann am 6. Mai

Der Golfclub Donau-Riss bietet am Sonntag, 6. Mai, auf seiner Anlage am Herrschaftslüssen in Rißtissen einen Golf-Erlebnistag an. Der zehnte bundesweite Golf-Erlebnistag, an dem sich rund 400 Golfanlagen in ganz Deutschland beteiligen, steht unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ – in Rißtissen sind Interessierte zwischen 11 und 16 Uhr willkommen, um die Sportart unverbindlich zu testen. Auf einem Übungsplatz, der Driving Range, erhalten die Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und probieren gemeinsam verschiedene Spielsituationen im Golfsport aus. Golf sei ein Sport für Jedermann, schreibt der GC Donau-Riss. Die Ausrüstung am Erlebnistag wird gestellt, mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung.

Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür gibt es unter Telefon 07392/700 69 95, per E-Mail an info@golf-donau-riss.de oder auf der Internetseite des Vereins unter Einklappen Ausklappen