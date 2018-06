Ein Nachmittag von Kindern für Kinder

Ein Nachmittag mit vielen verschiedenen Angeboten und einem Vortrag der Jugendkapelle haben Besucher der Veranstaltung „Music for Kids“ am Sonntag in Rißtissen erleben können. Die Jugendkapelle Rißtissen lud Groß und Klein, Musiker und Nichtmusiker zu „Music for Kids“ ein.

Aufgrund des schlechten Wetters fand die Veranstaltung anstatt im und um das Musikerheim Rißtissen in der Römerhalle statt. Die Jugendlichen gestalteten mit der Jugendleiterin Karin Haas, mit Carolin Rathgeb, Christian Glöggler und Christian Braig sowie der Jugenddirigentin Sonja Gaißmaier einen Nachmittag mit attraktiven Angeboten für Jung und Alt. Auch einige aktive Mitglieder halfen beim Bewirten und Gestalten des Nachmittags mit. Den kleinen Besuchern von „Music for kids“ boten die Musiker Kinderschminken, Basteln, Malen und eine Spielstraße an und stellten außerdem ihre Instrumente vor. So konnten die Kinder zum Beispiel mit einem kleinen Ball Dosen abwerfen, danach noch etwas Malen und sich dann am Stand für Kinderschminken zu einem Löwen oder einer Prinzessin verwandeln lassen. Den Gästen wurden Saiten und Pommes, Kaffee und Kuchen und Kindercocktails angeboten.

Zu Beginn des Nachmittags nahmen 18 von 21 Jugendlichen auf ihren Stühlen Platz und zeigten, was sie unter der Leitung von Jugenddirigentin Sonja Braig gelernt hatten. Sie leiteten den Nachmittag mit schwungvollen Musikstücken ein und spielten unter anderem die Stücke „Aredo“, „Best Day of my Life“ von American Authors, und „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber, welche durch ihre fröhlichen Melodien gute Laune in der gesamten Halle verbreiteten. Der Vorsitzende Wolfgang Haas begrüßte die Besucher anschließend und drückte seine Freude über die zahlreichen Besucher aus. Nach der Vorstellung der Jugendkapelle Rißtissen konnten sich alle Altersgruppen an der Spielstraße probieren und mitmachen. Anschließend folgte die Vorstellung der verschiedenen Instrumente, die es in einem Blasorchester gibt. Kinder jeglichen Alters hatten die Möglichkeit, sich spielerisch auszuprobieren und jedes einzelne Instrument kennenzulernen. Schnell machte das Instrumente-Schnuppern Lust auf mehr. (jahu)