SV Ringingen: Neuer Ehrenamtspreis für verdiente Mitglieder

Bei ihrer Abteilungsversammlung haben die Fußballer des SV Ringingen auf das vergangene Spieljahr zurückgeblickt. Sportlich war es sowohl bei den Aktiven als auch bei Jugend und AH eine wechselhafte Saison.

Abteilungsleiter Franz Füller, der bei der Versammlung den neuen Trainer Thorsten Seeger begrüßte, zog Bilanz. Drei Trainer waren nötig, um den Verbleib der Aktiven in der Kreisliga A vorzeitig zu schaffen. Trainer in der Rückrunde war Markus Wilke, der aus persönlichen Gründen zum Saisonende aufhörte. Füller bedankte sich auch bei den Jugendtrainern, da der Aufwand für Trainer enorm sei, und hob den Gewinn des Jugendförderpreises sowie die Zahl von acht Schiedsrichtern, die der Verein stellt, hervor. Auch außersportlich gab es viel zu tun, etwa beim Herbstfest, beim Weihnachtsmarkt und beim 25. Dorfturnier. Fürs Turnier seien Änderungen geplant, da es zunehmend „wild zuging“. Erwähnt wurden weiter das Jugendturnier, erstmals auch für A- und B-Junioren, und der zweite Oxx-Cup des Hauptvereins. Erstmals fand ein U10-Leistungsvergleich mit namhaften Vereinen statt. Das WM-Studio erfüllte wegen des frühen Ausscheidens der DFB-Elf nicht die Erwartungen. Die Sanierung der Duschen und des Trainingsplatzes erfolgte mit viel Eigenleistung.

Durch die vielen Aktivitäten stellte Füller eine gewisse „Müdigkeit“ fest. Es werde immer schwieriger, genug Helfer für alle Aufgaben und Veranstaltungen zu finden. Schriftführer Jan Braunsteffer gab einen Überblick über die Hauptpunkte der fünf abgehaltenen Sitzungen. Rund 20 Stunden sei der Ausschuss zusammengesessen. Kassierer Kevin Sailer sprach von einem finanziell erfolgreichen Jahr.

Spartenleiter Aktive Manuel Höcker ging auch auf die Saison 2017/18 ein. Nach hervorragendem Trainingslager hätten die Ergebnisse nicht gestimmt, Trainer Jochen Rothenbacher hörte im Herbst auf. Nach Interimstrainer Gerhard Kottmann war die Verpflichtung von Markus Wilke ein Glücksgriff. Nach intensiver Vorbereitung lief es von Beginn an gut und man sicherte den Ligaverbleib. Die „Erste“ und die Reserve belegten Platz acht. Als Trainingsfleißigste erhielten Max Braunsteffer, Moritz Reiber und Florian Bloching einen Gutschein.

Jugendleiter Harald Bertsch zog mit den Trainern eine durchwachsene Bilanz. Besonders die B- und C-Jugend hatten ein schwieriges Jahr. Sehr erfreulich waren die hohen Trainingsbeteiligungen bei F-Jugend und Bambini. Neben dem Weihnachtsturnier wurde auch das Ostercamp hervorgehoben. 60 Kinder wurden an drei Tagen von acht Trainern betreut, die teilweise dafür Urlaub genommen hatten.

AH-Leiter Alfred Braunsteffer berichtete über ein mäßiges Jahr 2017. Er mahnte den Modus des Dorfturniers an und stellte die Teilnahme der AH bei unveränderten Voraussetzungen infrage. Der Faktor Spaß sei nicht mehr gegeben gewesen. Positiv erwähnte er die gute Kameradschaft sowie die außersportlichen Aktivitäten und Ausflüge. Die AH war mehr denn je bei Veranstaltungen und Arbeiten tatkräftig zur Stelle.

Einige Posten im Ausschuss standen zur Wahl, doch war es schwieriger als früher, Kandidaten zu finden. Nach vielen Diskussionen und Appellen waren alle Positionen besetzt. Als freie Ausschussmitglieder wurden Christoph und Timo Braunsteffer, Roland Füller und Berthold Klöble gewählt. Neu sind Jugendleiter Thomas Wallerath, Leiter Aktive Marcel Gaßner und Spielleiter Aktive Sebastian Eberle. Manuel Höcker ist neuer AH-Leiter. Franz Füller wurde als Abteilungsleiter bestätigt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig und auf zwei Jahre. Ausgeschieden sind Harald Bertsch (Jugendleiter), Alfred Braunsteffer (AH-Leiter) und Jochen Werz (Spielleiter Aktive). Wahlleiter Reiner Bertsch zollte den neuen Ausschussmitgliedern Respekt, sich zur Verfügung gestellt zu haben. Abteilungsleiter Franz Füller verabschiedete die bisherigen Ausschussmitglieder mit einem Präsent.

Verdiente Mitglieder wurden mit dem neuen Ehrenamtspreis ausgezeichnet. In Bronze erhielten ihn Jochen Werz, Alfred Braunsteffer, Manuel Höcker, Harald und Daniel Mack, Roland Leichtle und Roland Sax für langjährige Vereinstätigkeiten. Der Ehrenamtspreis in Silber ging an Karl Leichtle (20 Jahre Platzwart).

Der SVR-Vorsitzende Reiner Bertsch lobte die Fußballer. Sie seien ein wichtiger Anker für den Verein und leisteten viel. Andererseits erhielten die Fußballer stets große Unterstützung vom Hauptverein.