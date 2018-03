Pfifferlingsberg für Windkraft unrentabel

Das Vorranggebiet ist ausgewiesen, die Ausschreibung läuft. Doch dass auf dem Ringinger Pfifferlingsberg eines Tages tatsächlich ein Windpark entsteht, wird immer unwahrscheinlicher. Zwar ist die vom Regionalverband Donau-Iller (RVDI) als Vorranggebiet empfohlene Fläche im Windatlas der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) gelb ausgewiesen – das bedeutet Windgeschwindigkeiten bis zu sechs Metern in der Sekunde in Hundert Metern Höhe – doch andere Gutachten weichen stark von diesen Angaben ab.

Eine der Firmen, die an der Ausschreibung teilnehmen wollte, hat bereits einen Experten beauftragt, die Daten aus dem Windatlas zu überprüfen. Das mehrere Tausend Euro teure Gutachten ergab, dass die Windgeschwindigkeiten und möglichen Erträge am Pfifferlingsberg zu niedrig sind. „Zweifel sind an diesen hohen Windgeschwindigkeiten also mehr als angebracht“, heißt es in dem Gutachten. Der Windatlas in Baden-Württemberg genieße unter Experten inzwischen einen zweifelhaften Ruf, weil die angegebenen Windgeschwindigkeiten häufig zu hoch angesetzt seien. Besagte Firma hat sich darum dazu entschlossen, keine Bewerbung abzugeben.

„Es gibt viele Aussagen in beide Richtungen“, bestätigt Ringingens Ortsvorsteher Georg Mack diese widersprüchlichen Gutachten. „Darum war die Entscheidung ja so schwierig.“ Der Ortschaftsrat von Ringingen hatte sich zunächst für den Windpark ausgesprochen, in einer späteren Entscheidung aber gegen die Fortschreibung des Vorrangplans gestimmt, was wiederum vom Gemeinderat Erbach überstimmt wurde. Im Moment sei die Stimmung im Ortschaftsrat „abwartend“, so Mack.

Um die Windhöffigkeit des Standorts endgültig beurteilen zu können, brauche es aber eine Langzeitmessung auf Nabenhöhe, so Mack. Diese dauern ein halbes bis ein ganzes Jahr und kosten mehrere 10000 Euro. „Aber nur was vor Ort gemessen wurde, ist belastbar“, so Mack. Doch für die genannte Firma stellen sich die errechneten Zahlen des Experten als so schlecht dar, dass kein Geld in die Messungen investiert werden soll.

In der Regel werden diese Messungen aufgrund der hohen Kosten auch erst nach dem Zuschlag gemacht, so Markus Breymaier, Pressesprecher beim Regierungspräsidium in Tübingen. Auch wenn es theoretisch vorher möglich wäre.