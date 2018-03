Georg Steinle steht weiter an der Spitze des Sportkreises Alb-Donau/Ulm

Nur alle vier Jahre findet der Sportkreistag Alb-Donau/Ulm statt. Vertreter der Sportvereine der Region trafen sich in der Birkenlauhalle in Ringingen. In den vergangenen vier Jahren hat der Sportkreis um 1312 Mitglieder auf mehr als 123 000 in insgesamt 283 Vereinen zugenommen und liegt durch diese Zahl an fünfter Stelle im Württembergischen Landessportbund (WLSB).

Die Bedeutung des Sportkreises wurde auch dadurch bewiesen, dass prominente Gäste von Sportkreispräsident Georg Steinle begrüßt werden konnten. Landrat Heiner Scheffold war zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung. Er sagte in seinem Grußwort, dass er um den Wert des Ehrenamts wisse, und betonte, wie sich die Sportvereine auch um die Integration bemühten. Oft bestünden bei Zuzug die ersten Kontakte zu Sportvereinen. Die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer sprach auch im Namen der Landtagsabgeordneten Manuel Hagel und Jürgen Filius. Das Gemeinschaftsgefühl sei sehr wichtig für die menschliche Gesellschaft, sagte Kemmer. Die Politik müsse sich bemühen, bei der Bürokratie Erleichterungen zu schaffen. Grußworte sprachen auch Ortsvorsteher Georg Mack, Rudolf Stelzler vom Sportkreis Neu-Ulm und Reiner Bertsch für den gastgebenden Verein SV Ringingen. Der Sportverein Ringingen habe 1000 Mitglieder bei einer Einwohnerzahl von 1450.

Präsident Georg Steinle betonte in seinem Bericht, dass der Amateursport in den historischen Vereinen nur durchs ehrenamtliche Engagement vieler Mitglieder aufrechterhalten werden könne. Integration finde im Sport am besten statt. Die Vereine seien gefragt, um staatliche Probleme Asylsuchender lösen zu helfen. Daher seien auch Ehrungen für Ehrenamtliche wichtig. Dies sei Dank und Anerkennung. Der Einzelne engagiere sich gemeinnützig für die Vereinsgemeinschaft. Der Sportverein sei Halt und soziale Heimat für die Mitglieder. Zum Thema Ganztagsschule sagte Steinle, dass diese sich insofern auswirke, dass die Schüler erst abends nach Hause kommen und dann oft keine Lust mehr hätten, zum Training zu gehen.

Finanzreferent Stefan Hell blickte in seinem Bericht auf vier Jahre zurück: „Unser Ziel ist, Sport zu fördern und nicht einen Kassenstand aufzubauen.“ In jedem der vier Jahre belief sich die Bilanzsumme zwischen 80 000 und 90 000 Euro. Die Kooperation Verein-Schule habe zu höheren Personalkosten geführt.

Felchle: Sport ist Pflichtaufgabe

Der WLSB-Präsident Andreas Felchle war extra aus Maulbronn angereist. Er habe aus den Berichten ersehen, dass sich im Sportkreis Alb-Donau/Ulm einiges tue. Sport sei eine Pflichtaufgabe und zentrale Aufgabe der Sportvereine sei, Menschen gesund zu erhalten und gesund zu machen, sagte Felchle in seinem Vortrag. Ein Verein müsse leistungsfähig sein. Felchle sprach ebenfalls an, dass die Bürokratisierung überhandnehme. Am Beispiel Ringingen betonte der WLSB-Vorsitzende, wozu Eigenleistung im Verein fähig sei.

Nach der Entlastung durch Reiner Bertsch wurde das Präsidium per Akklamation für weitere vier Jahre wiedergewählt: Präsident Georg Steinle, Stellvertreter Siegfried Hummel, Oliver Bumann, Steffen Medwed, Finanzreferent Stefan Hell. Beisitzer Jörg Arbeiter, Roland Kuch und Manfred Merkle. Die Kooperation Schule–Verein wird weiterhin von Josef Rapp verantwortet. Neun Delegierte für den Landessportbundtag wurden bestimmt.

Zahlreiche Vereine wurden mit dem Förderpreis der Jugend bedacht – unter anderem TSG Ehingen, SV Ringingen, Schützenverein Hundersingen, TSV Rißtissen, FC Schmiechtal, Schützenverein Berg, SSV Emerkingen, Sportgruppe Hausen, FC Schelklingen/Alb, SG Griesingen, SSV Hütten, Schützenverein Allmendingen und Schützengilde Rottenacker. Die Gesamtsumme von 20 000 Euro für den Förderpreis für alle ausgezeichneten Vereine aus dem Alb-Donau-Kreis und aus Ulm wurde von der Volksbank Ulm-Biberach ausgelobt.

Sportgruppen des SV Ringingen boten beim Sportkreistag ein hervorragendes Rahmenprogramm. Die Musikkapelle Ringingen sorgte für die musikalische Umrahmung.