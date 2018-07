Reutlingendorf feiert traditionelles Feuerwehrfest

Stilgerecht ist die Abteilung Reutlingendorf der Feuerwehr Obermarchtal mit einer „Blaulicht Party“ am Samstagabend in ihr traditionelles Feuerwehrfest gestartet. Am Sonntag spielten Musiker des Musikvereins „Frohsinn“ auf und zur Mittagszeit hatten die Feuerwehrleute alle Hände voll zu tun, um die Gäste im Festzelt mit Maultaschen oder Schweinehals zu versorgen.

Angesichts der Hitze war für Kinder ein Schwimmbecken hinter dem Feuerwehrhaus aufgebaut und alle, denen es nicht zu heiß war, konnten sich im Torwandschießen versuchen. Beim „Blaulicht-Lauf“ am frühen Nachmittag gewann jeder einen Gutschein oder einen Preis, der auf dem Podest stand, wenn das Blaulicht abgeschaltet wurde.

Eine nette Tradition des Feuerwehrfests in Reutlingendorf ist das Schätzspiel. Gesucht war das Gewicht, genau auf mehrere Stellen hinter dem Komma, einer kompletten Feuerwehrausrüstung, wie sie die Wehrleute bei einem Löschangriff tragen. Und als Ratehilfe stand neben der Zeltbühne eine Puppe in der gefragten Montur. Wer zwischen 26 und 28 Kilogramm schätzt, ist zumindest in der Nähe des gesuchten Gewichts“, verriet der Reutlingendorfer Abteilungskommandant Frank Ried.