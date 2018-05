Peter Laib spielt Egerländermusik in Reutlingendorf

Beim Jubiläumsfest „Zehn Jahre Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“ tritt die „Kleine Egerländer Besetzung – das Original“ am kommenden Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in Reutlingendorf im Rahmen des 51. Frühlingsfests auf. Festes Mitglied der Gruppe ist Peter Laib (Foto: Laib), der Tuba spielt. Im Alter von neun Jahren hatte er mit Trompetenspielen begonnen. Der gebürtige Ulmer verrät im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, was die Besucher am Samstag erwarten wird.

Herr Laib, Sie haben bereits in verschiedenen angesehenen Orchestern gespielt, sind festes Mitglied bei der Hip-Hop-Band „Moop Mama“, bei „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - das Original“ und der „Kleinen Egerländer Besetzung“ – ist das für Sie jeweils etwas völlig anderes?

Ja, da gibt es natürlich schon zum Teil große Unterschiede: die Art der Musik und die Konzertorte – „Moop Mama“ spielen auf Festivals mit 30 000 Besuchern, die Egerländer spielen in den schönsten und größten Konzerthäusern und -orten. Allerdings haben die Bands auch vieles gemeinsam: Es ist Groovemusik, es ist beides ehrliche handgemachte Livemusik, es sind beides keine Coverbands, sondern beide Welten spielen ihre selbstgeschriebenen Titel.

Was zeichnet die Egerländer Musik in Ihren Augen aus?

Der Rhythmus und Groove, die übertriebene Musikalität, die übertriebenen Dynamiken, die perkussive Artikulation der Töne, das Zusammenspiel der Musiker, wie sie sich gegenseitig zuhören und reagieren, die positive Stimmung dieser Musik, die Ernsthaftigkeit des Musizierens und natürlich die Authentizität der Musik. Wenn jemand wie ich einen Zugang zu dieser Musik hat und sie liebt, dann ist er einfach nur glücklich wenn ein Titel von Ernst Mosch erklingt.

Am Samstag kommen Sie mit der „Kleinen Egerländer Besetzung“ nach Reutlingendorf – was erwartet die Besucher?

Wunderschöne traditionelle Egerländermusik aus sämtlichen Jahrzehnten von Ernst Mosch, aktuellere Titel von Ernst Hutter und Eigenkompositionen der Musiker der „Kleinen Besetzung“. Natürlich dürfen die Besucher auch ein paar solistische Einlagen erwarten. Mir persönlich gefällt das aktuelle Programm sehr, sehr gut, ich freu’ mich selbst sehr auf das Konzert.

Wie viele Musiker sind bei der „Kleinen Besetzung“ dabei?

Wir sind acht Musikanten: zwei Flügelhörner, eine Trompete, Tenorhorn, Bariton, Tuba, Akkordeon und Schlagzeug. Die Musikanten werden wie bei jedem Konzertabend die volle Konzertlänge musikalisch alles rausholen, was geht und die traditionelle Egerländermusik in höchster Qualität und mit vollem Herzblut präsentieren. Die Bühne wird mit Sicherheit wieder brennen, anders hab’ ich das bei den Egerländern noch nie erlebt.