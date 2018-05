Die heiße Phase der Vorbereitung fürs Frühlingsfest läuft

Der Musikverein Reutlingendorf ist in die heiße Phase der Vorbereitungen für das Frühlingsfest gestartet. Bereits am Sonntagmorgen waren einige Helfer auf dem Festplatz versammelt, die gemeinsam unter der Leitung des Zeltmeisters das Festzelt aufstellten. Neben dem Einsatz von allerlei Fahrzeugen und Traktoren waren auch die helfenden Hände der vielen Musiker goldwert, teilt der Verein mit. Ganz nach dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ waren um die Mittagszeit bereits das Hauptzelt und das Nebenzelt gestellt. Nachmittags ging es dann an den Aufbau im Zelt.

Zum 51. Mal wird im Festzelt in Reutlingendorf das Frühlingsfest des Musikvereins „Frohsinn“ gefeiert. Und das dauert dieses Jahr vom Samstag, 5. Mai, bis zum Samstag, 12. Mai. Den Besuchern wird eine Mischung aus Rock, Party und Blasmusik geboten. Außerdem steigt das Jubiläumsfest der „Jungen Böhmischen“ am Samstag, 12. Mai, dem zusätzlichen Frühlingsfest-Tag.

Und das Jubiläumsfest hat es in sich, kündigt der Musikverein an. Von 12 Uhr an werden sich böhmisch-mährische Blasmusikkapellen auf der Zeltbühne abwechseln. Den Anfang machen „Anton Gälle und seine Scherzachtaler“. Gälle wird sicher auch den von ihm komponierten „Böhmischen Traum“ spielen. Ab 14.30 Uhr werden die sieben Musiker von „Eine kleine Dorfmusik“ aus dem Südburgenland die Bühne übernehmen und „Blasmusik pur“ unter dem Motto „So wie’s früher war“ abliefern. Um 17 Uhr bieten Frank Metzger und „Die Jungen Böhmische“ die blasmusikalische Unterhaltung, um mit dem Publikum ihr zehnjähriges Bestehen zu feiern. Weil Florian Traub, „eines der Reutlingendorfer Flügelhörner“, Mitglied der „Jungen Böhmischen“ ist, steigt das Jubiläumsfest der Kapelle in Reutlingendorf. Mit „Die kleine Egerländer Besetzung“ wartet ab 19.30 Uhr ein Höhepunkt des Jubiläumsfest auf die Besucher. Und zum Abschluss gibt’s ab 22.30 Uhr Böhmisch-mährisches, aber auch Rock, Pop und Jazz von „UnzerBlechlich“ zu hören. Der Eintritt kostet am Jubiläumstag 33 Euro, Karten im Vorverkauf gibt’s für 28 Euro.

Los geht das 51. Frühlingsfest in Reutlingendorf aber bereits am kommenden Samstag, 5. Mai, mit der RescueMe-Party, zu der DJ Danhall auflegen wird. Ganz im Zeichen der Blasmusik steht der Frühlingsfest-Sonntag, 6. Mai. Zum Frühschoppen wird ab 10.30 Uhr die Bauernkapelle Mindersdorf aufspielen. Zur Mittagszeit wartet die gewohnt umfangreiche Speisekarte mit Maultaschen, Schweinehals und Salaten auf die hungrigen Besucher und zur Kaffeezeit gibt’s ab 15 Uhr Nachmittagsunterhaltung mit Blasmusik von den „Schwäbische Alb Musikanten“. Ab 19 Uhr spielt die Musikkapelle aus Betzenweiler im Festzelt auf. Nach einer zweitägigen Verschnaufpause geht das Reutlingendorfer Frühlingsfest am Mittwoch, 9. Mai, mit einer „Mega Party“ und der Kultband „Midnight Special“ weiter. Unter dem Motto „We make the Party“ will die Coverband die Stimmung der Zeltbesucher mit Rock, Pop und Partyhits anheizen.

Den Auftakt des Vatertags-Programms macht am Donnerstag, 10. Mai, traditionell die „Blaskapelle Peng“, die seit vielen Jahren zum Vatertags-Frühschoppen in Reutlingendorf aufspielt. Die Musiker bieten ab 10.30 Uhr „Musik mit Schuss“, also böhmisch-mährische Blasmusik, gespickt mit solistischen Einlagen und Gesang. Zur Mittagszeit versorgt der Musikverein „Frohsinn“ seine Gäste, wie am Festsonntag, mit Mittagessen. Ab 15 Uhr übernimmt der Musikverein aus Unteressendorf die Zeltbühne zur Nachmittagsunterhaltung. Und zum Abschluss des Vatertags wird ab 19 Uhr die Musikkapelle aus Emerkingen aufspielen.