Das Frühlingsfest geht in die Verlängerung

Nach dem Auftakt mit der „RescueMe-Party“ und DJ Danhall am Samstag sowie viel Blasmusik von der „Bauernkapelle Mindersdorf“, den „Schwäbische Alb Musikanten“ und der Musikkapelle Betzenweiler am Sonntag, ist das 51. Frühlingsfest in Reutlingendorf am Vatertag und seinem Vorabend in die nächste Runde gegangen.

Wie in den Vorjahren luden die Musiker des Musikvereins „Frohsinn“ am Mittwochabend zur „Mega Party“ mit der Kultband „Midnight Special“ ins Festzelt ein. Unter dem Motto „We make the Party“ lieferten die Midnight-Special-Musiker eine gekonnten Mix aus Rock, Pop und Partyhits. Mit dem klassischen Lineup einer Rockband und den Sängerinnen Elisa und Laura ließ Midnight Special mal den harten AC/DC-Sound aus den Boxen röhren, gab zwischendurch den Gabalier und legte mit Popsongs oder Malle-Hits nach. Wie immer wurden zur Partynacht an der Cocktailbar im Reutlingendorfer Zelt Pinacolada, Sex on the Beach und Tequila Sunrise gemixt. Und für Autofahrer gab’s den alkoholfreien „Summer Dream“.

Nach der langen Mega-Party ging das Frühlingsfest am Donnerstagmorgen weiter. Keine Unbekannten im Reutlingendorfer Zelt waren die Musiker der „Blaskapelle Peng“, die mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik „mit Schuss“ wieder für gute Stimmung unter den Vatertagsgängern sorgten. Zur Mittagszeit hatten die Helfer des gastgebenden Musikvereins alle Hände voll zu tun, um die vielen hungrigen Gäste zu versorgen, später sorgten die Musikvereine aus Unteressendorf und Emerkingen für Unterhaltung.

Und in diesem Jahr geht das Frühlingsfest in die Verlängerung. Weil Florian Traub, „eines der Reutlingendorfer Flügelhörner“, Mitglied der „Jungen Böhmischen“ ist, steigt das Jubiläumsfest zum zehnjährigen Bestehen von „Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“ am heutigen Samstag in Reutlingendorf. Ab 12 Uhr werden sich „die großen Namen der böhmisch-mährischen Blasmusik“ auf der Zeltbühne abwechseln. Den Anfang machen „Anton Gälle und seine Scherzachtaler“. Und sicher wird es sich Gälle nicht nehmen lassen, den von ihm komponierten „Böhmischen Traum“ zu spielen.

Ein „Geheimtipp der Szene“ ist ab 14.30 Uhr zu erleben. Dann werden die sieben Musiker von „Eine kleine Dorfmusik“ aus dem Südburgenland die Bühne übernehmen und „Blasmusik pur“ unter dem Motto „So wie’s früher war“ abliefern. Um 17 Uhr übernehmen Frank Metzger und „Die Jungen Böhmischen“ die blasmusikalische Unterhaltung, um mit dem Publikum ihr Jubiläum zu feiern. Und mit der „Kleinen Egerländer Besetzung“ wartet ab 19.30 Uhr ein Höhepunkt des Jubiläumsfests auf die Besucher. Zum Abschluss gibt’s ab 22.30 Uhr Böhmisch-mährisches, aber auch Rock, Pop und Jazz, von „UnzerBLECHlich“ auf die Ohren.