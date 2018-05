Mit einer „Rescue Me-Party“, zu der DJ Danhall auflegte, und dem Festsonntag mit jeder Menge Blasmusik, sind die Musiker des Reutlingendorfer Musikvereins „Frohsinn“ am Wochenende in ihr 51. Frühlingsfest gestartet.

Zum Frühschoppen sorgte die Bauernkapelle Mindersdorf für zünftige Festzelt-Musik. Zum Mittagessen standen Maultaschen oder Schweinehals auf der Frühlingsfest-Speisekarte und zur Kaffeezeit unterhielten die „Schwäbische Alb Musikanten“. Mit Blasmusik von der Musikkapelle aus Betzenweiler ging das 51. Frühlingsfest am Sonntagabend in seine zweitägige Pause. Weiter geht’s am Mittwoch mit einer „Mega Party“ und der Kultband „Midnight Special“ unter dem Motto „We make the Party“.

Zum Vatertags-Frühschoppen wird die „Blaskapelle Peng“ ihre „Musik mit Schuss“ abliefern und später sind die Musikvereine aus Unteressendorf und Emerkingen zu hören. Am kommenden Samstag wartet das Jubiläumsfest „Zehn Jahre Frank Metzger und die Jungen Böhmischen“. Dann werden sich namhafte Kapellen auf der Zeltbühne abwechseln. Außer der Jubiläumskapelle sind mit dabei „Anton Gälle und seine Scherzachtaler“, „Eine kleine Dorfmusik“, „Die kleine Egerländer Besetzung“ sowie „UnzerBLECHlich“.