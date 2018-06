Dass auch ein kleiner Ort wie Reutlingendorf viel zu bieten hat, das haben die Landfrauen aus Obermarchtal und Umgebung bei ihrem Besuch erfahren. Um alles zu Fuß zu erkunden, reichte die Zeit gar nicht aus. Ortsvorsteher Georg Baur führte die Gruppe herum. Die Vorsitzende Andrea Fischer klärte ihre Mit-Landfrauen über die Geschichte der örtlichen Kirche auf.

Auch in Reutlingendorf macht der gesellschaftliche Wandel keinen Halt. Einiges hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert und früher wichtige Einrichtungen gibt es heute nicht mehr im Ort. Erstes Beispiel dafür war zu Beginn des Rundgangs das ehemalige Schlachthaus, an dessen Stelle sich heute der neugestaltete Dorfplatz befindet. Am Dorfplatz, der von den Reutlingendorfer Brunnenfreunden mitgestaltet wurde, hält ein Wächter Ausschau. „Es heißt, dass früher während der Kirche immer einer Wache gehalten haben soll, daran erinnert die Figur“, erklärte Georg Baur den Frauen.

Vom Dorfplatz führte der Weg die Gruppe zum Vereinsheim der Brunnenfreunde und zum Feuerwehrhaus. Auch diese Gebäude haben in Reutlingendorf früher einem anderen Zweck gedient, erklärte der Ortsvorsteher. Während im Domizil der Brunnenfreunde früher das Waaghaus untergebracht war, diente das Feuerwehrhaus als Wasch- und Badehaus. „Diese Einrichtungen braucht man jetzt nicht mehr, also haben sie einen neuen Zweck bekommen“, so Baur, der auch berichtete, dass für die Alte Molke keine neue Funktion gefunden werden konnte.

Der Weg zur Dorfkirche St. Sixtus führte am sogenannten Bürgele vorbei. „Dort soll früher eine Burg gestanden haben, in der Ritter lebten“, erklärte Baur den Namensursprung des Bereichs. Von einem diese Ritter, nämlich Riutilo, könnte das Dorf auch seinen Namen haben, erzählte der Ortsvorsteher.

In der Kirche übernahm dann Oberlandfrau Andrea Fischer das Wort. „Es gibt sicher prunkvollere Kirchen als unsere, aber mir gefällt sie sehr gut, weil sie nicht so überladen ist“, schwärmte sie. 1275 wurde die Reutlingendorfer Pfarrkirche das erste Mal urkundlich erwähnt, berichtete Andrea Fischer. Der Taufstein stammt aus dem Jahr 1603 und sei etwas ganz Besonderes, so die Landfrau. Bevor die Besucherinnen die Lourdesgrotte auf der Rückseite der Kirche betrachteten, wurde noch gemeinsam gesunden. „Auch weil der Musiker Sixtus Bachmann hier Pfarrer war, gelten die Reutlingendorfer als ganz besonders gute Sänger“, scherzte Andrea Fischer.

Weil die Frauen gar nicht alles zu Fuß erkunden konnten, was für Reutlingendorf wichtig ist, hatte Ortsvorsteher Georg Baur anschließend eine Präsentation im Rathaus vorbereitet. Im einstigen Schulsaal des Dorfes zeigte er den Frauen auch kurze Filme beispielsweise über die Biogasanlage oder das Biotop, das wohl vom Biber besiedelt ist. Auch von den fast vergessenen Schwedenhöhlen hatte er ein kleines Filmchen dabei. „Die Eingänge sind heute kaum noch als solche erkennbar“, erklärte Baur. Lediglich ein Schild weist heute noch darauf hin, dass in den 15 nebeneinander liegenden Höhlen einst Schweden Unterschlupf gesucht haben sollen, die von Biberach nach Reutlingendorf kamen. Von hier aus sollen sie Angst und Schrecken verbreitet haben.