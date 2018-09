Zwei Verletzte durch Unfall bei Rechtenstein

Bei einem Unfall am Freitag sind bei Rechtenstein zwei Personen verletzt worden. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 20-Jähriger von Rechtenstein Richtung Hayingen.

Von links aus Richtung Emeringen kam ein Sprinter. Der 50-Jährige wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Er missachtete die Vorfahrt. Der Audi fuhr frontal in die rechte Seite des Sprinters. Das Fahrzeug kippte um und kam im Acker zum Stillstand. Beide Fahrer wurden verletzt.

Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei am Sprinter auf etwa 5000 Euro, den am Audi auf etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

