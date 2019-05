Wo Kunst in Rechtenstein entsteht

Seit einigen Jahren arbeitet das Künstler-Ehepaar Rosemarie und Martin Götz im „Haus Hochwarth“ in Rechtenstein. Bereits zum dritten Mal haben die beiden am Wochenende zum „offenen Atelier“ eingeladen und die Ausstellung ihrer Werke diesmal unter das Motto „Kunst ist wahrer als die Realität“ gestellt.

„Wir sind stolz, dass die beiden Künstler Rechtenstein als den idealen Ort für ihre Kunst gefunden haben und den Ort regelmäßig mit ihrer Kunst bereichern“, sagte Bürgermeisterin Romy Wurm bei der Vernissage am Samstag in der urigen Scheuer von Andreas Scheffold. „Rosemarie und Martin Götz lassen sich von Rechtenstein und seiner Umgebung für ihre ganz unterschiedlichen Kunstwerke inspirieren“, so die Bürgermeisterin. Während Rosemarie Götz male und im „Haus Hochwarth“ oft Gemälde in der „mystischen Farbe Blau, aber auch farbenfrohe Bilder“ entstehen lasse, widme sich Martin Götz der Fotografie, mit der er „Gegenständliches zu Abstraktem“ werden lasse, sagte Romy Wurm.

„Die Motive suchen mich“

„Ich suche keine Motive, die Motive suchen mich“, erklärte der Fotografie-Künstler seine Vorgehensweise. Und so zeige seine Fotografie, was er beim Sehen des Motivs fühle. Weil seine Motive durch Kamerabewegung und Belichtungszeit entstehen, so Götz, sei es wichtig, die Kamera mit ihren Möglichkeiten zu beherrschen. „Rosemarie Götz verbindet Gesehenes und Erlebtes mit ihren Gedanken und malt für ihre Bilder mehrere Farbschichten übereinander“, erklärte Romy Wurm und die Künstlerin ergänzte: „Manchmal gehe ich mit dem Messer ran, um bestimmte Farben wieder abzukratzen.“ In den Kunstwerken von Rosemarie und Martin Götz treffen zwei Welten aufeinander, die sich in ihrem künstlerischen Blick ergänzen, sagte Romy Wurm, bevor die Besucher die Möglichkeit hatten, die verschiedenen Werke im „Haus Hochwarth“, als „Ort ihres Entstehens“ zu sehen.

Die Vernissage wurde von Marcus Schnitzler aus Reutlingen und seiner Trommelgruppe musikalisch umrahmt. „Wir spielen ausschließlich Rhythmen aus Westafrika, die ich dort von ein Einheimischen gelernt habe, und auf Original-Instrumenten, wie der Djembé, die ich von dort mitgebracht habe“, erklärte Schnitzler den Besuchern der Vernissage. „Das ganze Leben besteht aus Rhythmen und jedes Bild, egal ob gemalt oder fotografiert muss, wie die verschiedenen Trommelstücke, seinen eigenen Rhythmus haben“, sagte Rosemarie Götz. Der Rechtensteiner Kreativkreis versorgte die Gäste der Vernissage mit Getränken, Kaffee und Kuchen.