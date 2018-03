Wasserversorgung beschäftigt Rechtenstein

Die Strukturverbesserung der Wasserversorgung und der Aufbau des Breitbandnetzes beschäftigen die Gemeinde Rechtenstein im aktuellen Haushaltsjahr. Um die nötigen Großprojekte auch finanzieren zu können, wird Rechtenstein in diesem Jahr voraussichtlich 145 000 Euro Schulden aufnehmen müssen.

Rechtenstein plant in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lauterach die Einrichtungen zur Wasserversorgung der beiden Gemeinden zu modernisieren und diese dann an die Bussenwasserversorgungsgruppe zu übergeben. 172 000 Euro hat Rechtenstein dafür im aktuellen Haushalt eingeplant. Im Jahr 2016 hatte die Gemeinde dafür schon mal 158 000 Euro bereitgestellt. 331 000 Euro wird die Maßnahme insgesamt kosten. Rechtenstein hofft dafür auf einen Zuschuss in Höhe von 89 000 Euro. „Ob die Zuschüsse aber auch wirklich gewährt werden, das ist im Moment noch nicht abzusehen“, erklärte Finanzfachmann und Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Markus Mussotter, im Gemeinderat. Als Anschlussbeitrag für die Buwag werden dann 47 000 Euro fällig.

Als eine von wenigen Gemeinden soll in Rechtenstein nicht vorerst nur die Glasfaser-Haupttrasse, das so genannte Backbone, verlegt, sondern direkt alle Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden. 150 000 Euro sind für die nötigen Arbeiten und Materialien im aktuellen Jahr vorgesehen. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde schon einmal 710 000 Euro eingeplant, so dass sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf 860 000 Euro beläuft. Dafür sind bereits 558 000 Euro Fördermittel bewilligt. In diesem Jahr sollen nochmals 25 000 Euro hinzukommen.

Um den Haushalt ausgleichen zu können, wird Rechtenstein voraussichtlich 145 000 Euro Schulden aufnehmen müssen. Rein rechnerisch würde der Schuldenstand der Gemeinde dann nach einer ordentlichen Tilgung von 3250 Euro zum Ende des Jahres auf 207 000 Euro steigen. Wobei ein dort bereits eingerechnetes Darlehn von 65 000 Euro aus dem Jahr 2017 noch nicht aufgenommen ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde demnach bei 303 Einwohnern bei 682 Euro liegen. In den folgenden Jahren sollen voraussichtlich keine weiteren Schulden hinzukommen, sieht die Finanzplanung bis 2021 vor.

Das Haushaltsvolumen Rechtensteins sinkt in diesem Jahr um 331 800 Euro auf 961 200 Euro. „Das liegt vor allem an der hohen Investition ins Breitband im vergangenen Jahr“, erklärt Markus Mussotter. Auf den Verwaltungshaushalt, also den laufenden Betrieb, entfallen 580 900 Euro, auf den Vermögenshaushalt, also den investiven Bereich, 380 300 Euro. Die Netto-Investitionsrate, der freie Investitionsspielraum, beläuft sich auf 71 700 Euro. „Das ist mehr als gut für eine Gemeinde dieser Größe“, sagt Markus Mussotter.

Abgesehen von den Müllgebühren, die bereits erhöht wurden, bleiben die Wasser- und Abwassergebühren stabil, so der Finanzfachmann. Während die Wassergebühr im Jahr 2016 erhöht wurde, gab es beim Abwasser seit 2011 keine Veränderung mehr.