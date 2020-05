Neues Haushaltsrecht stellt die Gemeinde vor Herausforderungen

Mit einem zu schulternden Investitionsvolumen von fast 1,5 Millionen Euro kommt in der aktuell schwierigen Zeit eine Bewährungsprobe auf die kleine Gemeinde Rechtenstein zu. Die Vorberatungen zum Haushaltplanentwurf haben bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Gemeindehaus jedoch gezeigt, dass die Herausforderungen gut gemeistert werden können. Eine Verschiebung notwendiger Investitionen stand nicht zur Debatte.

Markus Mussotter als Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat das Gremium zunächst in den Aufbau des doppischen Haushalts eingeführt, welcher die gewohnte Kameralistik ablöst. „Das neue Haushaltsrecht dient der besseren Vergleichbarkeit der Gemeinden“, sagte Mussotter.

Er wies auf die Ergebnisrechnung hin, die für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts entscheidend ist. Für das aktuelle Haushaltsjahr hat er einen Überschuss von 6140 Euro in Ansatz gebracht. „Das ist knapp, aber nicht schlecht für eine kleine Gemeinde“ waren seine Worte.

Seinen Ausführungen war jedoch zu entnehmen, dass 2022 das Plus auf gut 1000 Euro sinken wird, und 2023 ein fünfstelliges Minus zu erwarten ist, was dann nicht gesetzeskonform wäre. Bis dahin verbleibe jedoch Zeit zum Erhöhen von Gebühren.

Mussotter machte deutlich, dass Pflichtaufgaben der Gemeinde Geld kosten, jedoch oft keine oder erst spätere Einnahmen erbringen. Als Beispiel nannte er die Straßenbeleuchtung. „Das muss über Steuereinnahmen ausgeglichen werden“, so Mussotter.

Wegen Corona habe er die zu erwartende Gewerbesteuer mit 15 000 Euro relativ niedrig angesetzt, die Corona-Soforthilfe habe er bereits berücksichtigt. Da 2018 für die Gemeinde ein gutes Jahr war, erhält Rechtenstein im jetzigen Haushaltsjahr weniger Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, und muss an den Landkreis und an das Land mehr Umlagen bezahlen.

Das macht gegenüber 2019 einen Betrag von 44 000 Euro aus. Notwendig war daher eine Darlehensermächtigung von 680 000 Euro. Der Kontostand der Gemeinde geht 2020 deutlich nach unten.

Die Investitionen beinhalten die PC-Ausstattung im Rathaus, Gerätschaften, Wasserversorgung sowie eine Asphaltdecke für den Bauhof, Felsensicherungsmaßnahmen in Höhe von 60 000 Euro im aktuellen Jahr und weiteren 40 000 Euro im Folgejahr, die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr, Maßnahmen zur Strukturverbesserung der Wasserversorgung, die nach bisherigem Antrag mit 100 000 Euro zu Buche schlagen würden, die Wasserversorgung im Wohnbaugebiet „Eschle II“, das schnelle Internet mit 900 000 Euro, die Abwasserbeseitigung im „Eschle II“, den Endausbau und die Straßenbeleuchtung in diesem Wohngebiet sowie den Erwerb von Anteilen an der Firma Netze BW, in der Summe 1,486 Millionen Euro.

Bürgermeisterin Romy Wurm nannte den Haushaltsplan ein „großes Zahlenwerk“ und meinte „es ist erstaunlich, wie viel Geld wir ausgeben müssen, aber es sind Dinge, die gemacht werden müssen. Es besteht aus der eigenen Gemeinde großes Interesse an Bauplätzen. Wir möchten, dass unsere jungen Leute am Ort bleiben können“.

Positiv wertete sie den Rücklauf beim Breitbandausbau. Es hätten schon über 75 Prozentden Anschluss beantragt, Tendenz steigend, die Arbeiten für das Einblasen des Glasfaserkabels seien vergeben. Bezüglich der Absicherung der Felsen betonte sie, dass man um ein Bauwerk nicht herumkommen werde. Die starken Temperaturschwankungen im Sommer hätten immer wieder Felsbrocken zum Absturz gebracht.