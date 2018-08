Naturdenkmal von Blitz zerstört

Ein Blitzeinschlag hat am Donnerstag eine Linde an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Lauterach und Unterwilzingen komplett zerstört. Weil das Naturdenkmal durch den Einschlag in Brand geraten ist, sind die Feuerwehren aus Rechtenstein und Obermarchtal zum Löschen ausgerückt.

Ein Kurzes aber heftiges Gewitter ist am Donnerstagnachmittag über die Region gezogen. Dabei hat ein Blitz in das Naturdenkmal, bestehend aus einer großen Linde, einer Kastanie und einem Feldkreuz eingeschlagen. Dadurch ist der Lindenbaum völlig zerstört worden und in Brand geraten.

Feuer war schnell unter Kontrolle

„Wir sind von einem Autofahrer alarmiert worden“, berichtet Rechtensteins Feuerwehrkommandant Bernd Schnitzer. Der Zeuge hatte den Einschlag selbst nicht gesehen, allerdings den Brand des Baumes bemerkt und schnell reagiert. „Weil man zuerst davon ausgegangen ist, dass das die Gemarkung Rechtenstein ist, sind wir und die Kollegen aus Obermarchtal alarmiert worden“, erklärt Johannes Hänn von der Rechtensteiner Wehr. Den Brand hatten die Kameraden sehr schnell unter Kontrolle. Noch bevor die Obermarchtaler Wehrleute an der Unglücksstelle eingetroffen waren, war das Feuer gelöscht. Anschließend musste nur noch die Straße gereinigt werden. So dass die Kameraden sehr schnell nach der Alarmierung gegen 16.30 Uhr wieder abrücken konnten.

„Den Lindenbaum hat es schwer erwischt, der wurde komplett zerstört, das war ein gewaltiger Einschlag“, fügt Hänn hinzu. Die Holzsplitter seien im Umkreis von 50 Metern um den Baum verteilt gewesen und haben damit auch auf der Gemeindeverbindungsstraße gelegen. „Die musste natürlich gereinigt werden“, so der Feuerwehrmann. Wohl weil der alte Baum schon ziemlich kaputt war, ist er derart zerstört worden, vermutet Johannes Hänn.

Die Kastanie und das Feldkreuz, die in direkter Nachbarschaft zu der Linde in der Gruppe an der Straße standen sind durch den Einschlag nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.