Die Theatergruppe Rechtenstein bringt vom 31. März bis 13. April vier Mal das Stück „Blaues Blut und Erbsensuppe“ von Dieter Adam auf die Bühne. Zudem wird es am Samstag, 30. März, um 14 Uhr eine öffentliche Hauptprobe geben. Im Gemeindehaus Rechtenstein dürfte angesichts dieses Schwanks mit praller Drastik kein Auge trocken bleiben.

Frau Neureich möchte ihre Tochter Bettina „standesgemäß“, das heißt mit möglichst reinem „blauen Blut“ verheiraten. Um sich vor dem ausgewählten Adeligen und dessen Mama nicht zu blamieren, wird ein Butler engagiert, der den Neureichs im Schnellkurs gute Manieren beibringen soll. Herr Neureich, gespielt von Spielleiter Siegfried Dehm, der am liebsten Erbsensuppe isst, findet die ganze Sache lächerlich, und auch die Tochter steht mit beiden Beinen auf der Erde.

Im ersten Akt werden die Positionen dargetan, plakativ, aber treffend in den Details, und mit viel Spielwitz. Mama Ottilie Neureich wünscht sich einen der Tochter unbekannten Baron als Schwiegersohn, während Papa Otto Neureich sich für die Tochter Bettina nur einen Mann vorstellen kann, den diese liebt. Durch eine Einladung an den jungen Adeligen und seine Mutter fördert Ottilie eine Reihe von menschlichen Unzulänglichkeiten zu Tage, die von den acht Schauspielern in köstliche Szenen verpackt werden, Gestik und Mimik vor allem bei Siegfried Dehm und Sabine Huber (Ottilie) alleine sind schon ihre Lacher wert. Wenn dann noch die Texte auf die Tränendrüsen drücken, darf sich das Publikum auf eine amüsante und unterhaltsame Aufführung freuen. Im dritten Akt lösen sich die Problempakete in Wohlgefallen auf, just ab jenem Moment der Verzweiflung, in dem Mama Neureich ihren Schmuck vermisst, und der Verlust nicht nur mit einer durchzechten Nacht erklärbar ist.

Ob Butler Jean die Gepflogenheiten des Hauses aufbessern kann, ob der junge Adelige durch sein Erscheinen das Herz der Bettina erobern wird, oder ob sich einige Rollen plötzlich vertauschen, und ganz andere Dinge passieren als von Ottilie angedacht, lässt sich herausfinden am 30. März um 14 Uhr, am 31. März um 20 Uhr, am 6. April um 20 Uhr, am 7. April um 14 Uhr und am 13. April um 20 Uhr, jeweils im Gemeindehaus Rechtenstein.

An lustigen, teils auch derben Sprüchen fehlt es jedenfalls nicht. Und wer blaues Blut, beziehungsweise Erbsensuppe als schwer verdaulich empfindet, kann dem Magen bei einem Schnaps oder einem Bier die erforderliche Unterstützung geben. Will sagen, um eine Lösung für jedes der eingebrockten Probleme war Autor Dieter Adam nicht verlegen.

Karten müssen reserviert werden

„Blaues Blut und Erbsensuppe“ ist seit dem Beginn im Jahr 1981 die 30. Aufführung der Theatergruppe Rechtenstein, und die erste seit Weihnachten 2015. Kartenvorbestellung ist erforderlich unter Telefon 07375/584.